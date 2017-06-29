Глава Хакасии назначил нового министра транспорта и дорожного хозяйства

Им стал генеральный директор ОАО «Аэропорт Абакан» Александр Попов. О кадровом изменении Виктор Зимин сообщил коллективу воздушной гавани лично.

Сегодня глава республики побывал в аэропорту столицы Хакасии, где одобрил проект благоустройства территории перед аэровокзалом. Сейчас у здания высажена газонная трава, рабочие укладывают двухцветную брусчатку, и до конца месяца будет уложен асфальт. На привокзальной площади установят 38 новых фонарей, оборудуют современную ливневую систему. Предусмотрена здесь и автоматизированная парковочная система.

Побывал Виктор Зимин и в багажном отделении зоны прилёта, где, по его поручению, был сделан капитальный ремонт. Багажное отделение оснастили новыми системами кондиционирования, отопления, освещения и сделали в едином стиле с накопителем. Украшением зоны прилёта стали фотографии с природой Хакасии.

Во время встречи с коллективом аэропорта глава региона сообщил, что исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Александр Егоров покидает свой пост. Виктор Зимин поблагодарил Александра Леонидовича за качественную и добросовестную работу на благо республики. И представил нового министра — Александра Владимировича Попова.

— Аэропорт для меня не просто объект бизнеса, — сказал Виктор Зимин. — Это не в последнюю очередь имидж республики. Рад, что удалось сохранить его международный статус. По отношению к пассажирам «Аэропорт Абакан» не уступает Пулково и Домодедово.

Итогом встречи стало вручение благодарностей самым достойным сотрудникам аэропорта. Ценным подарком — золотыми часами главы Хакасии награждён заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Абакан» Виктор Плынин.

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