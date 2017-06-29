Глава Хакасии провел рабочую встречу с Генеральным консулом Монголии

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом Виктор Зимин сообщил в личном аккаунте в Instagram.

«Встретился с Генеральным консулом Монголии госпожой Баасанжав Ганцэцэг. Нас всегда связывала братская дружба и я очень рад, что мы совместно с народом Монголии придаем этому большое значение», - подписал коллаж из фотографий глава республики.

Напомним, В 2001 году по распоряжению Правительства РФ в г. Кызыле (Республика Тыва) открыто Генеральное консульство Монголии с консульским округом, включающим в себя Республику Тыва, Республику Алтай, Республику Хакасия и Алтайский край.

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