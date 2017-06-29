Глава Хакасии встретился с правозащитником Михаилом Афанасьевым

Накануне Виктор Зимин провел рабочую встречу с известным правозащитником, журналистом Михаилом Афанасьевым.

Руководитель региона предложил Афанасьеву возглавить новую общественную структуру.

- Я вижу, как работает такой институт при Президенте России, как тонко чувствует проблемы. Вопросов по защите прав человека достаточно много. Но очень часто власть не может вмешиваться в работу судебных инстанций, тогда как у общественной организации есть для этого все рычаги, - подчеркнул Виктор Зимин.

Михаил Афанасьев поблагодарил Главу Хакасии за доверие и предоставленную возможность поработать в новом качестве.

- Среди важнейших вопросов, которыми хотелось бы заняться в первую очередь – это работа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, помощь гражданам, столкнувшимися с правоохранительным произволом и многое другое. К примеру, в 20-е годы прошлого столетия в Туиме были расстреляны девять детей, среди них четверо из Хакасии. Их имена неизвестны до сих пор, нет даже таблички на месте расстрела. Считаю, нужно работать и в этом направлении, - сказал Михаил Афанасьев.

Глава Хакасии пожелал журналисту успехов на новом поприще и обратил внимание на то, чтобы при формировании новой структуры Совета были учтены интересы разных политических партий, людей разных национальностей и вероисповеданий.

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