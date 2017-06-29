Экс-солист группы «Иванушки International» скончался от цирроза печени

Олег Яковлев ушёл из жизни сегодня в 7:05 в московской клинике.

О смерти певца сообщил телеграм-канал Mash. Ранее СМИ писали, что артист госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Какое-то время он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. У Яковлева были проблемы с печенью. Врачи ставили диагноз цирроз печени.

Справка: Родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе, Монголии, где его родители были в командировке. Пел в хоре во Дворце пионеров в Иркутске, окончил иркутскую школу, затем театральное училище с красным дипломом по профессии «актёр театра кукол». Поехал в Москву, окончил ГИТИС, стал актёром театра Армена Джигарханяна. Некоторое время проработал в Москве дворником. Снялся в видеоклипе на песню «Кукла» вместе с остальными участниками группы «Иванушки International», а затем, после того как в начале 1998 года Игорь Сорин покинул группу, стал её полноправным солистом. В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально закончил выступать в группе и презентовал поклонницам клип на песню «Танцуй закрытыми глазами».

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