Население Хакасии лояльно к мигрантам

Укрепление межнационального согласия, сохранение родного языка, помощь поселениям в благоустройстве, укрупнение сельсоветов: новый министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков на своем первом брифинге обозначил направления работы ведомства.

- Хакасия – стабильный регион, в котором дружно живут все национальности, - сказал Михаил Побызаков.

В республике насчитывается 108 национальностей. 80 процентов населения – русские, 11 – хакасы.

- Наша задача – создавать условия для гармонического проживания разных народов, - уточнил новый министр.

Для этого министерство привлекает гражданское общество, только в этом году в качестве грантов некоммерческим общественным объединениям на социальные, национальные и прочие проекты был распределен один миллион рублей.

Министерство заказывает соцопросы на национальные темы. Например, исследование об отношении местного населения к мигрантам показало, что большинство лояльно к ним. Однако есть те, кто считают приезжих конкурентами на рынке труда и с настороженностью относятся к чужой культуре и образу жизни. Для мигрантов в министерстве разработали памятку, чтобы они имели первичное представление о Хакасии.

- Мы собираемся создать этническую карту Хакасии, - поделился планами Михаил Побызаков. – Например, там будет обозначено, что в Доможаково живут, преимущественно, чуваши, а в Кызласе – хакасы.

Уже много лет миннац проводит конкурс на лучшее поселение. Сельсоветы представляют свои проекты и получают на них гранты правительства Хакасии. Чаще всего – это строительство детских площадок, уличное освещение, покупка оборудования в клубы и многое другое. В 2016 году муниципальные образования получили 12300 тысяч рублей. В нынешнем году деньги на проведение конкурса в бюджете республики не заложены.

- Мы еще не проверили до конца, как реализованы прошлые проекты, сейчас объезжаем села, смотрим, насколько полезным оказалось вложение грантовых средств для сельчан. Ни одного случая нецелевого использования денег не зарегистрировано. Мало того, муниципальные образования добавляют свои средства.

Михаил Побызаков рассказал о планах укрупнения сельсоветов в Хакасии.

- Зачастую сельсоветы находятся в пяти километрах друг от друга, разумно их объединить. Речь идет об объединении управленческого аппарата. Жителям укрупнение сельсоветов не должно причинить неудобств. Например, справки они будут получать по- прежнему в своем селе. Но такому решению должно предшествовать общественное обсуждение. Мы надеемся на помощь общественной палаты Хакасии. Надо спросить местное население и инициатива объединения должна идти снизу. Только потом проект можно выносить на сессию, - так считает министр национальной и территориальной политики республики Михаил Побызаков.

Молодой руководитель планирует сделать подобные встречи с журналистами регулярными.

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