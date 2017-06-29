Правительство Хакасии выдаст предпринимателям микрозаймы

В республике создадут государственную микрозаймовую организацию. которая сможет дать до 3 миллионов всего под 10% годовых.

Правительство Хакасии создаст в регионе государственную микрозаймовую организацию. Одобрение от минэкономразвития России уже получено. Об этом сообщила министр экономики республики Татьяна Пауль на заседании рабочей группы по реализации проекта «Единой России» «Развитие малого и среднего бизнеса в Хакасии» сказала

Микрофинансовая организация будет действовать на базе Гарантийного фонда Хакасии. Уже известно, что предприниматели смогут получить микрокредиты на срок до 3 лет в размере до 3 млн руб всего под 10% годовых. Сейчас в распоряжении фонда около 11 млн руб для выдачи микрокредитов.

Воспользоваться такими преимуществами смогут не все бизнесмены. Для начала претендентам придётся получить одобрение Совета развития Хакасии. Иными словами бизнес должен быть интересен республике развивать районы. сёёёла. давать дополнительные рабочие места.

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