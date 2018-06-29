Скончался отец Майкла Джексона

29.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался отец Майкла Джексона
Отец поп-иконы Майкла Джексона Джон Джексон скончался в возрасте 90 лет. Как сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник, он скончался в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Джо Джексона госпитализировали. У него диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Более того, накануне дети музыкального менеджера рассказывали, что 89-летний американец находится при смерти, а сам он выложил в соцсети пост, где говорилось о предчувствии скорой кончины.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five и управлял лейблом Ivory Tower International Record. Он также был личным продюсером короля поп-музыки — своего сына Майкла.

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