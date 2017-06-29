Студенты ХГУ представили проекты мини-музеев

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Впервые студенты Хакасского госуниверситета разработали проекты мини-музеев для школьных кабинетов.

Будущие педагоги представили несколько экспозиций. Для учащихся начальных классов четверокурсники подготовили семь тематических выставок. Среди экспонатов – монеты, значки времен СССР, хакасские национальные украшения, образцы минералов и камней, мобильные телефоны разных лет, сувенирные куклы и необычные детские книжки.

Помимо подбора тематики и экспонатов, студентам предстояло разработать концепции деятельности мини-музеев, подготовить контрольные тексты экскурсионных программ и презентовать свои идеи, сообщает пресс-служба ХГУ

По словам заместителя по воспитательной работе и дополнительному профессиональному образованию института непрерывного педагогического образования Юлии Моруденко, такой опыт поможет ребятам на педагогической практике в школе, а также в будущей профессиональной деятельности.

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