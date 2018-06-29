Сын Джонни Деппа очень болен



45-летняя актриса была вынуждена пропустить премьеру своего последнего фильма, чтобы быть рядом с ребёнком.

У сына Джонни Деппа и Ванессы Паради появились серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом стало известно после того, как актриса не пришла на премьеру своего последнего фильма во Франции, чтобы быть рядом с 16-летним подростком, сообщает Daily Mail.

45-летняя звезда должна была присутствовать на премьере фильма "Нож в сердце" (A Knife In The Heart), однако в последнюю минуту она была вынуждена отказаться. Режиссёр фильма Ян Гонсалес объяснил её отсутствие тем, что Паради получила "очень плохие новости".

"К сожалению, Ванесса Паради не смогла присоединиться к нам сегодня вечером. Ей пришлось пропустить премьеру из-за серьёзных проблем со здоровьем своего сына"

- Ян Гонсалес

Впрочем, совсем недавно папарацци сфотографировали Джека в аэропорту имени Шарля де Голля вместе с его мамой. Подросток выглядел вполне здоровым.

Джонни Депп и Ванесса Паради прожили вместе около 14 лет. За время отношений у пары родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек. Последний, в отличие от своей сестры, пытается не привлекать внимания. Депп рассказал, что его сын очень сдержанный и надёжный человек.



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