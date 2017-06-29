В Черногорске началась реконструкции аллеи на улице Юбилейной

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Эта часть города по решению горожан вошла в федеральную программу «Городская среда».

 

 

Выполнен проект, проведен аукцион на определение исполнителя  работ.  На объекте появилась спецтехника, подрядчик приступил к демонтажу бордюров, сообщает «Черногорск Информ». В нынешнем году работы будут произведены на отрезке между улицей Дзержинского и проспектом Космонавтов.

 Глава Черногорска Василий Белоногов следит за ходом работ.

- В скором времени на Юбилейной обновят тротуар, появится новое ограждение, лавочки и освещение, - отметил Василий Васильевич. – Это будет еще одно место для отдыха горожан. На обновленной улице предусмотрена установка городских скульптур. 

На обновление аллеи будет потрачено  около семи миллионов рублей. Завершить работы планируется в конце августа. 

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