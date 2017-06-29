В правительстве Хакасии серьезно обсудили молодежную политику

Глава республики встретился с будущим руководителем управления по молодежной политики Ириной Церковной.

Итоги разговора Виктор Зимин прокомментировал на своей странице в instagram.

- Оговорили с Ириной Церковной структуру нового ведомства, - написал Виктор Михайлович. - Думаю, что это важнейшее направление работы будет переживать в Хакасии новую эру.

Ранее глава Хакасии объявил 2017-й Годом молодёжи в республике. Кроме того, Виктор Зимин постоянно уделяет внимание студенческим отрядам, развитию профессионального образования, занятости молодых специалистов и досугу юношей и девушек.

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