В Хакасии автодорога Абакан-Ак-Довурак находится в неудовлетворительном состоянии

Нуждаются в ремонте и 20 мостов, установленные на этой трассе. Привести же в надлежащие состояние эту дорожную артерию в границах с 182 по 320 километр, из-за того, что она находится в ведении Республики Тыва, не представляется возможным. Между тем существует риск гибели и травматизма людей вследствие неудовлетворительных условий на данном участке.

Решению этой и других проблем было посвящено заседание комиссии безопасности дорожного движения, которое провёл глава Хакасии Виктор Зимин.

— Вопросы, которые мы вынесли сегодня на обсуждение, имеют особую актуальность и требуют постоянного внимания профильных структур, ведомств и органов власти всех уровней, — отметил Виктор Зимин. — Особенно с учётом летнего сезона, когда транспортный поток традиционно увеличивается. Многие люди едут в отпуска, путешествуют, дети массово выезжают в загородные оздоровительные лагеря. Поэтому от эффективности решения задач в области безопасности дорожного движения зависит жизнь и здоровье многих людей, в том числе детей. Не случайно делаю на этом акцент. На протяжении предыдущих лет мы очень серьёзное внимание уделяли вопросам безопасности во всех сферах. И добились важных результатов. Хакасия является лидером в Сибири по динамике снижения количества зарегистрированных преступлений. При этом, по данным опроса, больше 60 процентов жителей республики чувствуют себя защищёнными, и удовлетворены деятельностью органов исполнительной власти, правоохранительных структур по обеспечению безопасности. Это лучший показатель по Сибири. Что касается безопасности дорожного движения, то по многим показателям у нас отмечается положительная динамика. Идёт снижение ДТП с участием детей. В целом по итогам пяти месяцев отмечается снижение аварийности на дорогах республики. Но это не повод для самоуспокоения. За пять месяцев этого года — 218 ДТП, 33 погибших, 268 раненых. Это напоминает сводки с фронта, хотя речь идёт о дорогах. Главная цель сегодняшнего заседания комиссии — проанализировать эффективность проводимой работы, чтобы посмотреть, какие дополнительные меры мы можем принять для повышения безопасности дорожного движения.

О ситуации по содержанию и обслуживанию автомобильной дороги Абакан — Ак-Довурак, протяжённый участок которой на территории Хакасии находится в ведении Тывы, доложил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РХ Игорь Юртаев.

— Данная трасса федерального значения соединяет Абазу с Тывой и на протяжении многих лет вызывает у нас тревогу и озабоченность, поскольку её содержание оставляет желать лучшего — сказал Игорь Александрович. — Автодорога передана в управление ГКУ автомобильных дорог Республики Тыва. Обслуживание осуществляется подведомственным предприятием Абазинское ДРСУ. Из-за неудовлетворительного состояния трассы, что подтверждается результатами ежегодных проверок, на участке с 182 по 320 километры в 2016 зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, пять получили ранения. За пять месяцев текущего года в 11 ДТП два человека были ранены. Во всех случаях установлены недостатки эксплуатационного состояния дороги. Это отсутствие дорожных знаков, ограждений, направляющих устройств, сигнальных столбиков, наличие выбоин и просадок, пучин на проезжей части. В текущем году прокуратурой Хакасии организована проверка технического состояния двадцати мостов, расположенных на участке Абакан — Ак-Довурак. Если коротко, то восемь мостов находятся в аварийном состоянии, оставшиеся двенадцать — в неудовлетворительном. Для признания их аварийными, необходимо назначить техническую экспертизу, которую может провести организация, имеющая соответствующую лицензию. Проводится экспертиза по поручению прокуратуры или суда Республики Тыва.

Как рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Александр Егоров, строительство данной трассы совпало со строительством железной дороги Абакан — Тайшет. Все мосты на участке построены с 1963 по 1967 год, сама дорога сдана в эксплуатацию в 1971-м. В советское время трассу закрепили за Ак-Довуракским комбинатом, с целью поддержать экономику Тывы. И с тех пор данный участок и искусственные сооружения ни разу не ремонтировались. Сейчас они приходят в негодность. Между тем автодорога имеет для Хакасии военно-стратегическое значение: в случае чрезвычайной ситуации она предназначена для быстрой переброски людских и стратегических ресурсов...

Главой республики принято решение приостановить движение транспорта по данной трассе, в случае, если не будет достигнуто конструктивное решения с властями Тывы — рисковать здоровьем и жизнями людей не допустимо, убеждён Виктор Зимин.

Кроме того, участники комиссии рассмотрели вопросы, связанные с состоянием безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, а также меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в республике. Виктор Зимин отметил, что у Хакасии появились новые возможности профилактической работы с детьми. Весной, в числе десяти регионов страны, республика получила передвижную лабораторию безопасности.

— Мобильный учебный городок надо активно задействовать и в летний период для массовых занятий с детьми в лагерях, — дал поручение министерству образования и науки РХ глава республики.

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