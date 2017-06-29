В Хакасии должники при выселении оказали сопротивление приставам

Это произошло накануне в Черногорске.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Хакасии, в отделе судебных приставов Черногорска на исполнении находилось исполнительное производство о выселении должников из жилого помещения.

Когда приставы приехали к должникам домой, один из них попытался помешать работе — начал оскорблять, и попытался напасть на должностных лиц. Мужчину предупредили о применении к нему физической силы и специальных средств, однако он не успокоился. Тогда приставы надели на него наручники.

В перепалку вмешалась женщина, которая также подлежит выселению. Она попыталась освободить родственника, но ее действия пресек второй пристав.

После этого исполнительные действия по принудительному выселению должников продолжились, а в отношении дебоширов были составлены административные протоколы, и теперь им грозит штраф от 1000 до 1500 рублей.

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