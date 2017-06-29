В Хакасии маэстро из США будет управлять Симфоническим оркестром

Американский дирижёр Кристиан Кнапп прибыл в Хакасию и примет участие в гала-концертах, посвящённых проведению международного культурно-туристского форума Сибер Ил и Дню республики.

Маэстро прилетел из Санкт-Петербурга, где несколько лет работает в труппе Мариинского театра. Кристиан Кнапп уже провёл первую репетицию с музыкантами республиканского симфонического оркестра.

- На концерте 3 июля выступят четыре великих солиста, трое из них работают вместе со мной в Мариинском театре - Татьяна Павловская, Василий Герелло и Юлия Маточкина. Они великолепны! И я буду рад познакомиться сам и познакомить наших зрителей с тенором из Италии – Альдо Капуто. Я надеюсь, что наше выступление будет настоящим праздником для всех - для зрителей, для музыкантов и для меня - потому что мы исполним яркую и красивую программу. На концерт мы ждём всех, кто любит музыку. Мы открыты для всех, и для тех, кто уже любит классику, и для тех, кто только хочет с ней познакомиться или узнать что-то новое. Приходите! - пригласил на концерт, посвященный Дню республики, маэстро Кристиан Кнапп.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







