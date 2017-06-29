В Хакасии нашли новые места обитания козерогов

Сотрудники заповедника при поддержке Всемирного фонда дикой природы в рамках гранта "Бизнес Молодость" заложили новые маршруты в заказнике "Позарым".

В июне работники заповедника обнаружили новые пастбища сибирского горного козла, во время наблюдения насчитали 17 особей козерогов, которые находятся под особым режимом охраны. Отмечается развитие популяции этих животных. В ключевых местах жизнедеятельности козерога установлены автоматические фоторегистрирующие устройства.

Во время экспедиции также исследованы особенности распространения растительности на высокогорных участках заказника. Научные сотрудники обнаружили краснокнижные растения - можжевельник казацкий, родиолу морозную, пакеру разнолистную. Экспериментальный материал позволит составить список видов высокогорной флоры заказника "Позарым", сообщили в пресс-службе заповедника "Хакасский".

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