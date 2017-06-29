В Хакасии новую сельскую школу будут строить в три-четыре смены

Речь идёт о школе на 150 мест в селе Июс Орджоникидзевского района. О трёхсменном строительстве объекта заявил Виктор Зимин на совещании со строителями, руководителями профильных министерств и ведомств.

Строительство новой школы власти республики защитили на встрече с министром образования России Ольгой Васильевой. "Построим за пять месяцев! Будем строить в три – четыре смены, проводить штабы, но выполним взятое обязательство", — заявил глава Хакасии.

По распоряжению Виктора Зимина работа по строительству новой школы начнётся уже со следующей недели. В Июсе в этом году появится не только школа, параллельно продолжится возведение многолетнего недостроя под социальные нужды. "В него вложены серьёзные финансовые ресурсы. Решение по перепрофилированию здания принято, будем параллельно вести реконструкцию объекта, которым смогут пользоваться все сельчане", — резюмировал Виктор Зимин.

Сейчас решается, что будет находиться в здании: культурно-досуговый центр или физкультурно-оздоровительный комплекс.

На личном контроле руководителя региона строительство еще одной школы – в Нижних Сирах Таштыпского района.

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