В Хакасии отменили аукцион на землю под строительство социальных учреждений

Депутаты Верховного Совета республики одобрили законопроект, содержащий критерии предоставления в аренду земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без торгов.

Под действие нового закона попадает возведение учреждений здравоохранения, образования, спортивных комплексов, домов культуры, реабилитационных центров, а также объектов коммунального хозяйства, тепло-, газо-, водоснабжения. Оговорены критерии масштабности инвестиционных проектов. Среди них значительное увеличение рабочих мест либо ежегодное поступление налогов в бюджеты разных уровней, сообщили в пресс-службе минимущества Хакасии.

Аналогичные законодательные акты приняты в Омской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и других субъектах Сибири.

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