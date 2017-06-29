В Хакасии закроют задолженность по зарплате перед бюджетниками

На вчерашней сессии Верховного Совета Хакасии депутаты поддержали законопроект о корректировке республиканского бюджета на 2017 год.

Как пояснила министр финансов Хакасии Ирина Войнова, доходы республиканской казны увеличены на 1,9 млрд рублей. Из них 122 миллиона - целевые средства федерального бюджета. Они предназначены на социальную поддержку ветеранов, тружеников тыла, приобретение жилья детям-сиротам, приобретение школьных автобусов. Также предусмотрена в бюджете поддержка дачных обществ, ремонт гидротехнических сооружений, расходы на текущее содержание учреждений.

- За счет роста собственных средств бюджет увеличивается на 1 764 миллиона рублей. Таких показателей удалось добиться за счет работы с налоговой частью, - пояснила Ирина Войнова.

Расходы республиканской казны увеличены на 3,5 млрд. рублей. Из них два миллиарда направят на оплату труда работников бюджетной сферы, что позволит полностью «закрыть» задолженность перед бюджетниками. Еще 1,4 млрд. рублей пойдут на ликвидацию долга бюджетных организаций перед Пенсионным фондом Хакасии.

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