Виктор Зимин пообещал спеть с группой «Иренек хан»

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня глава Хакасии получил от участников группы «Иренек хан» в подарок тимир-хомыс.

Встреча Виктора Зимина с популярной этно-рок-группой «Иренек хан» прошла в ГЦК «Победа». Ребята исполнили две песни: «Тайга» и «Хан сын», после чего солистка Юлия Тиникова пригласила главу Хакасии на сцену и подарила от имени всех четверых участников хакасский национальный инструмент — тимир хомыс. Виктор Зимин сразу же попробовал инструмент в деле.

- С виду кажется просто, а на самом деле нет, - признался глава региона.

Он поблагодарил участников группы за подарок и за творчество, отметив, что у них здорово получается. Виктор Зимин пообещал прийти на следующий концерт «Иренек хан» и, возможно, даже спеть вместе с талантливыми ребятами.

"Постараюсь сделать все возможное, чтобы эти ребята вышли на мировую сцену", - написал в своем личном аккаунте в Instagram глава Хакасии. 

Отметим, этно-рок-группа «Иренек хан» в этом году завоевала главную награду конкурса этнической эстрады «От Ыры» — «Песня огня».

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