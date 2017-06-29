Владимир Путин отказался от летнего отпуска

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В рабочем графике президента нет продолжительных выходных на это лето.

До сентября Владимира Путина ожидают интенсивные рабочие будни.

- Исходя из перспективного графика, который у меня есть до сентября, особо ничего в нем отпускного нет, - цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Путин нечасто уходит в официальный отпуск, в прошлый раз он делал это осенью 2014 года. На свой день рождения российский лидер отправился в сибирскую тайгу и гулял по горам. За год до этого Путин отдыхал в Тыве и Хакасии.

Также Песков сообщил о своих планах. Он надеется отдохнуть в августе. Где представитель Кремля проведёт отпуск, пока неизвестно.

 

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