Завтра в Хакасию приедет полномочный представитель президента России

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сергей Меняйло встретится с главой республики и поучаствует в VII Международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил».

Виктор Зимин поблагодарил полпреда в СФО за принятое приглашение на форум. Глава Хакасии подчеркнул знаковость "Сибер Ил", важнейшим результатом которого стало строительство уникального музейно-культурного центра.

- На этот раз подготовлена очень насыщенная программа, мы обсудим ряд вопросов социально-экономического развития нашего региона, - отметил Виктор Зимин. 

Посетив форум, Сергей Меняйло осмотрит республиканский перинатальный центр. В настоящий момент проводится лицензирование медицинского учреждения, сообщается на сайте правительства РХ.

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