Жительница Иркутска подралась с фельдшером по пути в больницу

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инцидент произошел вчера во время транспортировки женщины в медучреждение.

36-летняя дама вызвала бригаду медиков. По дороге в больницу что-то пошло не так и пациентка напала на фельдшера. Больная, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, толкнула медработника. Та ударилась головой и получила ушиб. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и муж нападавшей. Он также устроил ссору с врачами, затем забрал жену и скрылся. Семейную чету задержали и передали полицейским, которые разбираются в обстоятельствах происшествия, сообщают следственные органы Иркутской области. Что побудило женщину подраться с фельдшером - неизвестно.

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