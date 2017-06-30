AMD Vega Frontier Edition оказалась на 172% мощнее NVIDIA GeForce Titan Xp

Пока майнеры разметают с полок магазинов геймерские видеокарты, AMD выпустила графический ускоритель Radeon Vega Frontier Edition. Адаптер ориентирован на профессиональное использование, включая вычисления, работу с графикой и VR-контентом. Между тем AMD предусмотрела «двойной драйвер», специальная настройка которого переключает карту в игровой режим. Производительность новинки составляет 13,1 Тфлопс при вычислениях одинарной точности и 26,2 Тфлопс при половинной точности.

Производитель установил на плату чип с 64 мультипроцессорными кластерами — в сумме Vega Frontier Edition располагает 4 096 шейдерными блоками. Графический чип соединён с 16 ГБ HBM2-видеопамяти 2 048-битной шиной. При сложных вычислениях виртуальное адресное пространство расширяется до 256 ТБ. Высокие цифры показали себя и на практике: по информации AMD, Vega Frontier Edition на 172% опередила NVIDIA GeForce Titan Xp в приложении Autodesk Maya 2017.

Карта потребляет 300 Вт по двум 8-пиновым разъёмам, а за охлаждение отвечает двухслотовый кулер. На панели пользователи найдут три разъёма DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b для вывода сигнала. AMD также выпустит Radeon Vega Frontier Edition в модификации с жидкостным охлаждением и теплопакетом 375 Вт.

В продаже новые видеокарты появятся в следующем квартале. Конфигурация с воздушным охлаждением стоит $999, а с жидкостным — $1 499.

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