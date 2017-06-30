В Абхазии пес три года ждет своего хозяина из Москвы.

Сколько раз себя оправдывала теория шести рукопожатий, но в следующей истории она никак не сработает, несмотря на десятки тысяч сообщений в соцсетях на протяжении почти двух лет. Но я хочу верить, что хозяин обязательно найдется, откликнется. Иначе, зачем природа вкладывает такую любовь в собачьи сердца, такую отчаянную надежду в их души, и награждает (или наказывает) ТАКОЙ верностью

Немецкую овчарку по кличке Бакс (или Барс) с собой на отдых в Гагры в конце июля 2014 года привез мужчина из Москвы (имя его никто не знает). Когда у него пропали документы, он попросил присмотреть за псом сдававшую ему квартиру женщину. Вместо этого она отдала породистую и титулованную собаку брату, а хозяину Бакса-Барса соврала, что пес убежал. Поиски ни к чему не привели, и мужчина вынужден был вернуться в Москву один.

Новые хозяева пытались сделать из Бакса-Барса охранника, но от скудного питания и тоски он только все больше худел и все меньше проявлял активности. Несостоявшегося сторожа бессердечные уроды выставили на улицу.

Первым делом пес бросился на пляж, где много времени проводил со своим хозяином. Он вскакивал при виде каждого нового мужчины на побережье, и каждый раз он разочарованно опускался на песок.

Вскоре история о несчастной овчарке разлетелась по всей Абхазии. Наталья из Сухума решила лично поучаствовать в судьбе собаки и приехала в Гагры. Бакса-Барса она застала на том же пляже. Пес заглянул девушке в глаза и увидела там что-то такое, что заставило его поверить ей и пойти с ней.

Так пес поселился у Натальи. Он подружился со всеми членами ее семьи, у него появился отменный аппетит, но тоска из его глаз никуда не пропала, он все так же напряженно вглядывается каждый раз, когда видит вдали мужскую фигуру.

Наталья верит, что хозяин Бакса-Барса не забыл о нем, а просто никак ему на глаза не попадутся сообщения о поисках. На днях девушка снова опубликовала пост о потерявшейся собаке. И те, кто понимает, что любой репост может помочь, распространяют этот крик о помощи — чтобы на этот раз информация точно, не прошла мимо хозяина преданной овчарки.

Приметы Бакса-Барса:

- возраст примерно 5-7 лет,

- есть не читаемое клеймо (или это шрам),

- порвана правая ноздря,

- от носа к губе идет глубокая борозда.

Люди гораздо охотнее цитируют нескончаемые рецепты селедки и жизнерадостные натЮрморты. Мимо таких постов, как правило, стараются пройти быстрее (нельзя же расстраиваться из-за какого-то пса или кота).

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