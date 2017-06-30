ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ — СПИННЕР

30.06.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Что же это такое — спиннер

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ — СПИННЕР

Спиннер является тренажером для рук, в центральной части которого располагается подшипник. Для приведения в действие, следует двумя пальцами удерживать внутреннюю часть и предавать вращение наружной, в результате чего спиннер крутиться вокруг своей оси на протяжении двух-трех минут, исходя от модели.

Ограничений по возрасту данный гаджет не имеет, ведь в изделии отсутствуют маленькие элементы, а форма отображает фигуру без остроконечных углов.

Игрушка была создана ещё в 90-х годах в Америке Кэтрин Хэттингер и предназначалась для неугомонных детей, которым постоянно нужно что-либо крутить в руках. Однако в то время данный гаджет не вызвал интерес у производителей, а массовое распространение обрел только в 2017 году. Только лишь за весенний период по всей планете было реализовано около 50 миллионов данных игрушек, а запросы пользователей в интернет-поисковиках типа как играть со спинерами, где купить и как им пользоваться являются наиболее популярными.

Содержание [Скрыть]

  • 1 Предназначение спиннера
  • 2 Виды спиннеров
    • 2.1 Сингл
    • 2.2 Три-спиннер
    • 2.3 Квад-спиннер
    • 2.4 Диковинные формы
    • 2.5 Распечатанные на 3D принтере
  • 3 На что обратить внимание при покупке
    • 3.1 Внешний вид
    • 3.2 Чувства вибрации и вращения
    • 3.3 Эргономика
    • 3.4 Длительность вращения
    • 3.5 Качество изготовления
  • 4 Сколько стоит гаджет

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СПИННЕРА

Ключевое назначение спиннера — развлечение и улучшение мелкой моторики рук у детей. Кроме того, данная игрушка содействует снижению стресса, помогает избавиться от волнения, добиться необходимой концентрации внимания, а также снимает нервозность.

Игрушка-антистресс направляют энергию людей, кусающих свои ногти, постукивающих ногами по паркету, стучащих пальцами по столу или иному предмету в более безвредное русло и не так раздражают окружающих людей.

Игрушка помогает сфокусироваться людям, страдающим от аутизма, синдрома недостатка внимания или повышенной активности. Существует мнение, что звучание и колебания от крутящегося гаджета, обладает терапевтическим воздействием. Во всяком случае каждый человек подыскивает в игрушке спиннер нечто свое.

Данные устройства не нуждаются в аккумуляторах в целях придания вращения даже не глядя на то, что большинство моделей оснащены светодиодными лампочками. В любой игрушке в центральной оси присутствует подшипник который и заставляет спиннер осуществлять движение всего одним движением пальца. В большинстве случаев, серединную часть удерживают меж большим и средним кончиками пальцев, а придают движение указательным. Иногда гаджеты располагаются не в руках: вращают спиннер на ладони либо на ровной поверхности, одной рукой прижимается игрушка, а другой раскручивается. Этот способ позволяет существенно повысить время и скорость вращение спиннера.

Видео «Для чего нужен спиннер и что это такое»

ВИДЫ СПИННЕРОВ

В настоящее время виды спиннеров весьма разнообразны, а производители данных игрушек учли требования и пожелания практически всех любителей покрутить что-либо в руке.

Сингл

спиннер сингл

Спиннер сингл

Это самая простая конструкция игрушки, которая характеризуется одним незначительным в размере брусочком с подшипником по центру. Преимущество данной модели — мобильность, ведь она существенно меньше, если сравнивать с более востребованным три-спиннером. Некоторые виды таких маленьких игрушек способны вращаться на протяжении 5—6 минут.

Три-спиннер

спиннер что это такое

Три-спиннер

Данная модель обладает наиболее часто встречаемым дизайном средь всех типов спиннеров. Внешне смахивает на трехлистный клевер с подшипником по центру. Часто встречается модель, в которой для достижения большей балансировки подшипники располагаются на каждом из лепестков.

Модельный ряд весьма богат: некоторые походят на пропеллер, некоторые напоминают сюрикен и тд. Самым распространенным материалом является пластмасса, металлические сплавы и дерево, однако, встречаются и более экзотичные варианты, например, из кожи.

Квад-спиннер

спиннер что это такое

Квадро-спиннер

Квад-спиннер характеризуется лучшей устойчивостью и плавностью хода, однако большая масса и габариты нравится далеко не всем. Выглядят данные спиннеры с четырьмя ответвлениями, как микромельницы, кресты или куда более замысловатые фигуры.

Колесо

На смену лепесткам, уже приходят не тривиальные формы, например, округлый спиннер, который смотрится как колесо.

Диковинные формы

спиннер виды

Спиннер формы

В настоящее время производитель балует потребителей спиннерами, которые тяжело классифицировать. Одни из которых обладают треугольными, округлыми и даже асимметричными геометрическими формами. Размеры также разнятся от самого малого, не превышающих монету, до больших, отдаленно напоминающих небольшое орудие пыток из Средневековья.

Материал изготовления – еще один фактор, способный удивить. При производстве некоторых моделей используют цирконий, вольфрам и даже дамасскую сталь.

Распечатанные на 3D принтере

Особенный и самый инновационный вид спиннеров, те, чья рама была распечатана на 3D принтере. Процесс изготовления занимает не более часа, а тысячи готовых и самых разнообразных чертежей, которые легко найти в социальных сетях или просто при помощи поисковика позволяет изготовить данную игрушку-антистресс в домашних условиях.

Как сделать спиннер своими руками

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

Для того, чтобы купленный спиннер долго радовал своего владельца, а ожидания оправдались, следует обдуманно подойти к выбору нужной модели.

Внешний вид

Как и в любом другом увлечении, люди хотят проявить свою неординарность. Спиннеры обладают гигантским количеством стилей начиная от уже обыденного и часто встречаемого три-спиннера и завершая звездами бэтмана. Некоторые игрушки являются более удобными, однако внешний вид и эстетичность изделий играет большое значение в процессе выбора первого гаджета.

Чувства вибрации и вращения

Невзирая на материал, используемый в изготовлении, гаджеты в процессе вращения вибрируют. Основной фактор, влияющий на уровень вибрации – скорость вращения изделия, чем выше скорость, тем больше вибрирует и громче звучит игрушка. Иная версия — медлительные и быстро останавливающиеся изделия – отличный вариант, когда требуется соблюдение тишины и следует как можно меньше раздражать окружающих. Наименьшая вибрация наблюдается у спиннеров, подшипники которых изготовлены из керамики.

На уровень громкости в процессе вращения влияет и вес изделия. Пластиковые, в большинстве своем, тише, нежели более тяжеловесные металлические гаджеты, однако многое упирается в сам подшипник.

Эргономика

Эргономика – еще один ключевой фактор, который не стоит игнорировать при выборе игрушки. В процессе изготовления спиннеров производитель отталкиваться от двух вещей, влияющих на уровень продаж: эргономика и яркий внешний вид. Часть изделий создана для более комфортного удержания, а часть – для вызывания ярких эмоций, которые человек испытывает глядя на игрушку. Найти баланс между двумя ключевыми качествами весьма сложно, например, многие гаджеты выглядят просто потрясно, однако в процессе раскручивания являются жесткими и дискомфортными.

Для спокойного вращения наиболее подходят модели, изготовленные из пластика или дерева.

Длительность вращения

Время кручения спиннера – ключевой показатель качества игрушки. Настоящие фанаты, для достижения наилучшего результата применяют только доброкачественные подшипники, выверенную балансировку и экспериментируют с материалами, чтобы их спиннер был самым быстрым и самым лучшим.

Разумеется, большинство потребителей будут довольны и базовым характеристикам, но истинные ценители выжимают максимум из своих игрушек.

Обычная модель способна крутиться на протяжении минуты или даже трех, в тот момент, когда самые крутые спиннеры крутятся десятки минут.

  • Плавность вращения

Первоклассные спиннеры обладают большей степенью гладкости вращения, благодаря использованию высококачественных подшипников. Самыми плавными модели считаются гаджеты с металлокерамическими подшипниками и грамотно рассчитанной конструкцией. И также на длительность и плавность вращения оказывает влияние наличия смазочных веществ в подшипнике.

Качество изготовления

Процедура изготовления, уровень обработки используемого материала и точность применяемого оборудования влияют не только на внешний вид готового изделия, но и на скорость вращения. Современные станки ЧПУ либо 3D принтеры позволяют получать весьма качественные спиннеры с самым необычным дизайном.

  • Долговечность

Долговечность – фактор, играющий важную роль в любых изделиях, спиннеры не исключения. Использование в процессе производства латунных, алюминиевых и стальных сплавов существенно продляет срок службы изделия и менее подвержен механическим повреждениям, нежели пластиковые аналоги. Металлические игрушки будут служить куда дольше, если их обслуживать и менять в случае необходимости подшипники.

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СКОЛЬКО СТОИТ ГАДЖЕТ

Цена на игрушку зависит от модельного ряда гаджета, а также от эстетических и функциональных особенностей. Самый дешевый спиннер с можно купить за 300 рублей, а стоимость более качественных моделей самого крутого спиннера, может достигать и нескольких тысяч.

Спиннер является одной из самых хайповых игрушек 2017 года, которая способна занять любого взрослого человека на некоторое время, не говоря уже о детях, а широкий модельный ряд способен удовлетворить даже самых требовательных покупателей.

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