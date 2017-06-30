ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ — СПИННЕР

Спиннер является тренажером для рук, в центральной части которого располагается подшипник. Для приведения в действие, следует двумя пальцами удерживать внутреннюю часть и предавать вращение наружной, в результате чего спиннер крутиться вокруг своей оси на протяжении двух-трех минут, исходя от модели.

Ограничений по возрасту данный гаджет не имеет, ведь в изделии отсутствуют маленькие элементы, а форма отображает фигуру без остроконечных углов.

Игрушка была создана ещё в 90-х годах в Америке Кэтрин Хэттингер и предназначалась для неугомонных детей, которым постоянно нужно что-либо крутить в руках. Однако в то время данный гаджет не вызвал интерес у производителей, а массовое распространение обрел только в 2017 году. Только лишь за весенний период по всей планете было реализовано около 50 миллионов данных игрушек, а запросы пользователей в интернет-поисковиках типа как играть со спинерами, где купить и как им пользоваться являются наиболее популярными.

Содержание [Скрыть] 1 Предназначение спиннера

Предназначение спиннера 2 Виды спиннеров 2.1 Сингл 2.2 Три-спиннер 2.3 Квад-спиннер 2.4 Диковинные формы 2.5 Распечатанные на 3D принтере

Виды спиннеров 3 На что обратить внимание при покупке 3.1 Внешний вид 3.2 Чувства вибрации и вращения 3.3 Эргономика 3.4 Длительность вращения 3.5 Качество изготовления

На что обратить внимание при покупке 4 Сколько стоит гаджет

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СПИННЕРА

Ключевое назначение спиннера — развлечение и улучшение мелкой моторики рук у детей. Кроме того, данная игрушка содействует снижению стресса, помогает избавиться от волнения, добиться необходимой концентрации внимания, а также снимает нервозность.

Игрушка-антистресс направляют энергию людей, кусающих свои ногти, постукивающих ногами по паркету, стучащих пальцами по столу или иному предмету в более безвредное русло и не так раздражают окружающих людей.

Игрушка помогает сфокусироваться людям, страдающим от аутизма, синдрома недостатка внимания или повышенной активности. Существует мнение, что звучание и колебания от крутящегося гаджета, обладает терапевтическим воздействием. Во всяком случае каждый человек подыскивает в игрушке спиннер нечто свое.

Данные устройства не нуждаются в аккумуляторах в целях придания вращения даже не глядя на то, что большинство моделей оснащены светодиодными лампочками. В любой игрушке в центральной оси присутствует подшипник который и заставляет спиннер осуществлять движение всего одним движением пальца. В большинстве случаев, серединную часть удерживают меж большим и средним кончиками пальцев, а придают движение указательным. Иногда гаджеты располагаются не в руках: вращают спиннер на ладони либо на ровной поверхности, одной рукой прижимается игрушка, а другой раскручивается. Этот способ позволяет существенно повысить время и скорость вращение спиннера.

Видео «Для чего нужен спиннер и что это такое»

ВИДЫ СПИННЕРОВ

В настоящее время виды спиннеров весьма разнообразны, а производители данных игрушек учли требования и пожелания практически всех любителей покрутить что-либо в руке.

Сингл

Это самая простая конструкция игрушки, которая характеризуется одним незначительным в размере брусочком с подшипником по центру. Преимущество данной модели — мобильность, ведь она существенно меньше, если сравнивать с более востребованным три-спиннером. Некоторые виды таких маленьких игрушек способны вращаться на протяжении 5—6 минут.

Три-спиннер

Данная модель обладает наиболее часто встречаемым дизайном средь всех типов спиннеров. Внешне смахивает на трехлистный клевер с подшипником по центру. Часто встречается модель, в которой для достижения большей балансировки подшипники располагаются на каждом из лепестков.

Модельный ряд весьма богат: некоторые походят на пропеллер, некоторые напоминают сюрикен и тд. Самым распространенным материалом является пластмасса, металлические сплавы и дерево, однако, встречаются и более экзотичные варианты, например, из кожи.

Квад-спиннер

Квад-спиннер характеризуется лучшей устойчивостью и плавностью хода, однако большая масса и габариты нравится далеко не всем. Выглядят данные спиннеры с четырьмя ответвлениями, как микромельницы, кресты или куда более замысловатые фигуры.

Колесо

На смену лепесткам, уже приходят не тривиальные формы, например, округлый спиннер, который смотрится как колесо.

Диковинные формы

В настоящее время производитель балует потребителей спиннерами, которые тяжело классифицировать. Одни из которых обладают треугольными, округлыми и даже асимметричными геометрическими формами. Размеры также разнятся от самого малого, не превышающих монету, до больших, отдаленно напоминающих небольшое орудие пыток из Средневековья.

Материал изготовления – еще один фактор, способный удивить. При производстве некоторых моделей используют цирконий, вольфрам и даже дамасскую сталь.

Распечатанные на 3D принтере

Особенный и самый инновационный вид спиннеров, те, чья рама была распечатана на 3D принтере. Процесс изготовления занимает не более часа, а тысячи готовых и самых разнообразных чертежей, которые легко найти в социальных сетях или просто при помощи поисковика позволяет изготовить данную игрушку-антистресс в домашних условиях.

Как сделать спиннер своими руками

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

Для того, чтобы купленный спиннер долго радовал своего владельца, а ожидания оправдались, следует обдуманно подойти к выбору нужной модели.

Внешний вид

Как и в любом другом увлечении, люди хотят проявить свою неординарность. Спиннеры обладают гигантским количеством стилей начиная от уже обыденного и часто встречаемого три-спиннера и завершая звездами бэтмана. Некоторые игрушки являются более удобными, однако внешний вид и эстетичность изделий играет большое значение в процессе выбора первого гаджета.

Чувства вибрации и вращения

Невзирая на материал, используемый в изготовлении, гаджеты в процессе вращения вибрируют. Основной фактор, влияющий на уровень вибрации – скорость вращения изделия, чем выше скорость, тем больше вибрирует и громче звучит игрушка. Иная версия — медлительные и быстро останавливающиеся изделия – отличный вариант, когда требуется соблюдение тишины и следует как можно меньше раздражать окружающих. Наименьшая вибрация наблюдается у спиннеров, подшипники которых изготовлены из керамики.

На уровень громкости в процессе вращения влияет и вес изделия. Пластиковые, в большинстве своем, тише, нежели более тяжеловесные металлические гаджеты, однако многое упирается в сам подшипник.

Эргономика

Эргономика – еще один ключевой фактор, который не стоит игнорировать при выборе игрушки. В процессе изготовления спиннеров производитель отталкиваться от двух вещей, влияющих на уровень продаж: эргономика и яркий внешний вид. Часть изделий создана для более комфортного удержания, а часть – для вызывания ярких эмоций, которые человек испытывает глядя на игрушку. Найти баланс между двумя ключевыми качествами весьма сложно, например, многие гаджеты выглядят просто потрясно, однако в процессе раскручивания являются жесткими и дискомфортными.

Для спокойного вращения наиболее подходят модели, изготовленные из пластика или дерева.

Длительность вращения

Время кручения спиннера – ключевой показатель качества игрушки. Настоящие фанаты, для достижения наилучшего результата применяют только доброкачественные подшипники, выверенную балансировку и экспериментируют с материалами, чтобы их спиннер был самым быстрым и самым лучшим.

Разумеется, большинство потребителей будут довольны и базовым характеристикам, но истинные ценители выжимают максимум из своих игрушек.

Обычная модель способна крутиться на протяжении минуты или даже трех, в тот момент, когда самые крутые спиннеры крутятся десятки минут.

Плавность вращения

Первоклассные спиннеры обладают большей степенью гладкости вращения, благодаря использованию высококачественных подшипников. Самыми плавными модели считаются гаджеты с металлокерамическими подшипниками и грамотно рассчитанной конструкцией. И также на длительность и плавность вращения оказывает влияние наличия смазочных веществ в подшипнике.

Качество изготовления

Процедура изготовления, уровень обработки используемого материала и точность применяемого оборудования влияют не только на внешний вид готового изделия, но и на скорость вращения. Современные станки ЧПУ либо 3D принтеры позволяют получать весьма качественные спиннеры с самым необычным дизайном.

Долговечность

Долговечность – фактор, играющий важную роль в любых изделиях, спиннеры не исключения. Использование в процессе производства латунных, алюминиевых и стальных сплавов существенно продляет срок службы изделия и менее подвержен механическим повреждениям, нежели пластиковые аналоги. Металлические игрушки будут служить куда дольше, если их обслуживать и менять в случае необходимости подшипники.

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СКОЛЬКО СТОИТ ГАДЖЕТ

Цена на игрушку зависит от модельного ряда гаджета, а также от эстетических и функциональных особенностей. Самый дешевый спиннер с можно купить за 300 рублей, а стоимость более качественных моделей самого крутого спиннера, может достигать и нескольких тысяч.

Спиннер является одной из самых хайповых игрушек 2017 года, которая способна занять любого взрослого человека на некоторое время, не говоря уже о детях, а широкий модельный ряд способен удовлетворить даже самых требовательных покупателей.

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