Дана Борисова сможет видеться с дочерью Полиной только в присутствии ее отца

Телеведущая Дана Борисова сообщила неприятную новость: суд по делу об опеке ее дочери Полины завершился не в ее пользу. Дана сможет встречаться со своей наследницей только в присутствии ее отца Максима Аксенова и только в течение часа. Борисова не ожидала такого решения суда.

Телеведущая Дана Борисова продолжает сражаться на два фронта: бороться со своей зависимостью, проходя курс реабилитации в Таиланде, а также добиваться родительских прав над своей дочерью Полиной. В настоящее время, Дана остается на острове, а в столице проходят судебные разбирательства по этому делу.

Борисова опубликовала обращение к общественности, сообщив последние новости из своей жизни. К сожалению, они оказались не такими утешительными, какими могли быть. Звезда сообщила, что суд вынес решение, которое шокировало даже ее саму, при том, что она и так ожидала худшего сценария развития событий.

Согласно постановлению суда, Борисова имеет право всего лишь встречаться со своей дочерью, а не полноценно ее опекать. Причем порядок встреч будет довольно жестким. Телеведущая сможет видеть свою наследницу только в течение одного часа, в промежуток времени с двух до трех часов дня, и только в присутствии ее отца – Максима Аксенова. Борисова рассказала, что была поражена, узнав, что суд вынес такое постановление. По ее словам, всю предыдущую ночь она провела в слезах.

«У МЕНЯ БЫЛА ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ НОЧЬ, Я КРИЧАЛА «ПОЛИНА» НА ВЕСЬ ДОМ, ПЛАКАЛА И ПРОКРУЧИВАЛА В ПАМЯТИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ, КОГДА Я БЫЛА ВДВОЕМ С МОЕЙ ДОЧЕРЬЮ», — ГОВОРИТ ДАНА.

Она добавила, что реабилитация дается ей с большим трудом, тем не менее она все еще верит, что сможет пройти курс до конца и, в итоге, вернуть ребенка.

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