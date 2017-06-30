КОМПАНИЯ CANON ПРЕЗЕНТОВАЛА ЦИФРОВУЮ ЗЕРКАЛЬНУЮ КАМЕРУ EOS 200D

В основу EOS 200D положен датчик APS-C с наличием датчика с разрешающей способностью 24,2 мегапикселя. Размер матрицы камеры составил 2,23 на 1,49 сантиметра

Известно, что устройство оснащено процессором Digic 7 а также системой Dual Pixel CMOS AF с 9 точками, регулирующей фокусировку.

Скорость серийной съемки фотоаппарата может достигать пяти кадров в секунду или трех с половиной кадров в секунду при включенной функции следящей фокусировки.

Камера может работать с Full HD видео на частоте 60 кадров в секунду.

Старт продаж Canon EOS 200D в США намечен на конец июля. Ожидается, что американцам новинка будет доступна по цене 550 долларов.

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