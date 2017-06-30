Материнский капитал 2017 на сегодня: планируемые изменения, последние новости, сумма одноразовой выплаты

Российские власти приняли решение продлить действие социальной программы помощи «материнский капитал» еще на несколько лет. Дело в том, что ее действие дало позитивные результаты, которые заключаются в увеличении численности населения Российской Федерации. Программа заключается в оказании со стороны государства финансовой помощи семьям, в которых родители решают завести второго и более детей.

Достоверно известно, что госпрограмма будет действовать до 2020 года. Тем не менее, российские власти были вынуждены заморозить материнский капитал, поскольку средств в федеральном бюджете по причине кризиса и западных санкций на выплаты не хватает. В итоге ни индексации суммы помощи, ни выплат до этого времени не будет.

Вопрос дальнейшего существования маткапитала остается открытым. Одни аналитики прогнозируют его дальнейшее существование, и даже изменение в более выгодную для населения сторону. Другие специалисты предполагают, что программа будет свернута после 2020-го года, а вместо нее будут внедрены другие механизмы аналогичной финансовой помощи семьям.

Относительно общей суммы материнского капитала, то согласно имеющейся информации на 2017 год она остается на уровне 453 тысячи рублей. До 2020 года наращивать эту сумму правительство больше не будет.

Среди нововведений необходимо отметить изменения, в соответствии с которыми средства маткапитала можно использовать на обустройство квартиры или дома, в котором проживает ребенок-инвалид. Мало того, эти деньги можно тратить на текущие нужды детей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что имеется немало противников продления действия этой социальной программы. В качестве аргумента приводится дефицит федерального бюджета. Тем не менее, в правительстве было принято решение о сохранении материнского капитала. Инициативу Кабинета Министров поддержал российский президент Владимир Путин.

В то же время поступило предложение разрешить тратить сумму помощи на новые цели. Инициатива исходит от парламентария Вадима Соловьева (партия КПРФ). Он занимает также пост заместителя главы Государственной думы по государственному строительству и конституционному законодательству. Он предложил разрешить тратить средства семейного капитала на приобретение автомашин российского производства. Свой запрос на этот счет он направил главе кабинета Дмитрию Медведеву. Как считает депутат, многим российским семьям, в том числе многодетным, необходим транспорт, а средств материнского капитала им хватит на приобретение отечественного автомобиля.

Материнский (семейный) капитал является социальной госпрограммой, введенной в действие в России в 2007-м года, и направленной на материальную поддержку семей, в которых родители заводят второго и последующего ребенка. Улучшение жилищных условий, образование детей, обустройство жилья детей инвалидов –направления исользования сумм материнского (семейного капитала).