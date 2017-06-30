На фестивале ухи Вольске будут плести лапти

Фестиваль ухи в Вольске задуман настолько масштабным, что организаторы, похоже, сами запутались: что, где и когда проводить. Мы нашли две версии программы праздника, причем они обе опубликованы на официальных источниках: сайт издания«Вольская жизнь» и интернет-ресурс администрации.

В них содержатся определенные несоответствия: например по первому плану подводить итоги фестиваля будут в 14-00, а по второму — на 15 минут раньше. В обоих указано, что задействуют улицу Революционную, но в одной афише праздник растянулся до улицы Пугачёва, а в другой — только до Октябрьской.

Обе версии сходятся в том, что открытие Вольского фестиваля ухи запланировано на 10 часов утра. После этого в центре города пройдут развлекательные мероприятия, среди которых мастер-классы по плетению лаптей «Не лаптем уху хлебаем», по резьбе деревянных ложек, презентация и угощение ухой, концерты. На недавно установленной пристани повесили табличку «Вольскъ», ожидается, что в день фестиваля к ней причалит первое судно «Восход», на котором могут покататься все желающие.

Представим краткую версию программы, "скрестив" два источника.

Площадь X–летия Октября

10:00 – 10:30 торжественное открытие Фестиваля, костюмированное шествие.

10:30 – 13:45 (14:00) концертные Программы творческих коллективов г. Саратова, г. Балаково, г. Хвалынск, Вольского района.

13:45 (14:00) — 14:00 (14:15) - Подведение итогов Фестиваля, награждение победителей и участников, танцевальный флэшмоб.

Сквер Х-летия Октября, улица Красноармейская.

10:30 – 14:00 Мастер – классы и выставка изделий декоративно – прикладного искусства

Улица революционная (от ул. Пугачева до набережной им. В.Злобина)

10:30 – 14:00 Угощение Ухой из полевой кухни «Приятного аппетита!», торговые ряды, конкурс караоке.

Набережная им. В. Злобина

10:30 – 14:00 Выставки, выступление группы спецназа «Вежливые люди».

Прибрежная зона реки Волга

07:30 – 08:00 Регистрация команд – участниц фестиваля

08:00 – 11:30 Приготовление ухи

11:30 – 12:30 (13:00) Презентация ухи командами – участницами фестиваля

Театральная площадь

10:30 – 14:00 Интерактивная площадка, артобъекты

Вольский драматический театр

11:00 спектакль «Пират – сладкоежка»

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