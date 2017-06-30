Nokia готовит к релизу два недорогих кнопочных телефона

Легендарный телефон Nokia 3310 усилиями HMD Global и Foxconn вернулся на рынок в обновлённом виде и вновь завоевал любовь аудитории, пусть и не столь обширной и массовой. Удовлетворительные объёмы продаж кнопочной «звонилки» подстегнули производителя к идее о выпуске в 2017 году ещё одного мобильного телефона по типу 3310 — модели с кодовым названием TA-1017.

О проекте Nokia TA-1017 стало известно из базы данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Опубликованные китайским регулятором сведения дают лишь понять о внешним виде телефона от Nokia, но не раскрывают его технических параметров.

С большой долей вероятности коммерческая версия Nokia TA-1017 будет построена на базе операционной системы S30+, как это было с предшественником в лице Nokia 3310. На тыльной стороне мобильной новинки можно заметить камеру, лишённую LED-вспышки. Об остальных характеристиках телефона дополнительно ничего не известно.

Nokia TA-1017 вряд ли обзаведётся поддержкой 3G-сетей, зато порадует одновременной работой с двумя SIM-картами. С учётом сертификации модели со стороны TENAA релиз устройства должен состояться в ближайшие месяц–два. Официальные источники о разработке Nokia TA-1017 не упоминали.

Также на сайте TENAA замечен телефон Nokia TA-1034 — схожее бюджетное решение, но без камеры.

Напомним, что в течение 2017 года Nokia должна презентовать шесть новинок — преимущественно смартфоны под управлением ОС Android.

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