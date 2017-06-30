Сверхкомпактный Canon EOS 200D

30.06.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Сверхкомпактный Canon EOS 200D

Canon представила зеркальную камеру EOS 200D. Она заменяет четырёхлетнюю предыдущую модель EOS 100D. Во многих отношениях ультра-компактный 200D оборудован всеми современными технологиями компании Canon, включая датчик с разрешением 24MP с автофокусировкой Dual Pixel AF и процессор DIGIC 7. Его 3-дюймовый полностью поворотный дисплей предлагает сенсорное управление параметрами камеры.

Не позволяет 200D добиться высокого уровня только система автофокусировки, которая состоит из девяти точек.

Canon EOS 200D

EOS 200D имеет максимальное ISO 25600, скорость съемки до 5 кадров в секунду (3,5 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и Full HD-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Беспроводные технологии соответствуют современным требованиям, поэтому можно использовать встроенные Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

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Canon EOS 200D поступит в продажу в августе за $549 без объектива и $699 в комплекте с 18-55 F/4-5.6 IS STM.

Характеристики Canon EOS 200D

Цена
Рекомендованная розничная стоимость $549 (только корпус), $699 (с объективом 18-55 F/4-5.6)
Корпус
Стиль Компактная зеркальная камера
Материал корпуса Композитный
Датчик
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Соотношение сторон изображения 1:1, 4:3, 3:2, 16:9
Число эффективных пикселей 24 мегапикселей
Полное разрешение 26 мегапикселей
Размер датчика APS-C (22,3 х 14,9 мм)
Тип датчика CMOS
Процессор DIGIC 7
Цветовое пространство SRGB, Adobe RGB
Цветовой набор фильтров Фильтр основного цвета RGBG
Изображение
ISO Авто, 100-25600 (расширяется до 51200)
Boosted ISO (максимум) 51200
Настройки баланса белого 6
Пользовательский баланс белого Есть
Стабилизация изображения Нет
Несжатый формат RAW
Уровни качества JPEG Хорошо, нормально
Формат файла
  • JPEG (Exif v2.3)
  • RAW(Canon 14-битный CR2)
Оптика и фокусировка
Автофокус
  • Обнаружение контраста (датчик)
  • Обнаружение фазы
  • Мультизонный
  • Центральный
  • Селективный одноточечный
  • Следящий
  • Одиночный
  • Непрерывный
  • Прикосновением
  • Распознавание лиц
  • Live View
Подсветка автофокуса Есть
Ручная фокусировка Есть
Количество точек фокусировки 9
Крепление объектива Canon EF/EF-S
Множитель фокусного расстояния 1.6×
Экран и видоискатель
Крепление экрана Полностью шарнирный
Размер экрана 3 дюйма
Разрешение экрана 1040000 точек
Сенсорный экран Да
Тип экрана TFT LCD
Live View Есть
Тип видоискателя Оптический (пентазеркало)
Охват видоискателя 95%
Увеличение видоискателя 0.54×
Возможности фотографии
Минимальная скорость затвора 30 сек
Максимальная скорость затвора 1/4000 сек
Режимы съёмки
  • Программный
  • Приоритет выдержки
  • Приоритет диафрагмы
  • Ручной
Сюжетные режимы
  • Портрет
  • Групповое фото
  • Пейзаж
  • Спорт
  • Дети
  • Крупный план
  • Еда
  • Искусственное освещение
  • Ночной портрет
  • Ручной, ночная сцена
  • Управления подсветкой HDR
Встроенная вспышка Есть
Диапазон вспышки 9.80 м (при ISO 100)
Внешняя вспышка Да (через горячий башмак)
Выдержка X-синхронизации 1/200 сек
Режимы затвора
  • Одиночный
  • Высокоскоростной
  • Тихий
  • Бесшумный непрерывная съёмка
  • Таймер
  • Непрерывная съемка после автоспуска
Скорость серийной съёмки 5,0 кадров в секунду
Таймер Да (2 или 10 секунд)
Режимы замера экспозиции
  • Многозонный
  • Центрально-взвешенный
  • Местный
  • Частичный
Компенсация экспозиции ± 5 (по 1/3 EV, 1/2 EV шагов)
Брекетинг экспозиции ± 3 (3 кадра по 1/3 EV, 1/2 EV шагов)
Особенности видеосъемки
Формат MPEG-4, H.264,
Режимы
  • 1920 x 1080 @ 60p / 60 Мбит, MP4, H.264, AAC
  • 1920 x 1080 @ 30p / 30 Мбит, MP4, H.264, AAC
  • 1920 x 1080 @ 30p / 12 Мбит, MP4, H.264, AAC
  • 1920 x 1080 @ 23.98p / 30 Мбит, MP4, H.264, AAC
  • 1280 x 720 @ 60p / 26 Мбит, MP4, H.264, AAC
  • 1280 x 720 @ 30p / 4 Мбит, MP4, H.264, AAC
Микрофон Стерео
Динамик Моно
Хранение данных
Типы карт памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-I совместимый)
Связь
USB USB 2.0 (480 Мбит/сек)
HDMI Да (Mini-HDMI)
Порт микрофона Есть
Порт наушников Нет
Беспроводная связь Встроенная
Wi-Fi 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth
Дистанционное управление Да (через беспроводной пульт дистанционного управления или смартфон)
Физические характеристики
Экологическая защита Нет
Источник питания Аккумуляторная батарея
Описание аккумуляторной батареи Литий-ионный аккумулятор LP-Е17 и зарядное устройство
Срок службы батареи (CIPA) 650 кадров
Вес включая батарею 453 грамм
Габаритные размеры 122 х 93 х 70 мм
Другие особенности
Датчик ориентации Естьа
Запись Timelapse Есть (только видео)
GPS Нет

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