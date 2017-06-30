Сверхкомпактный Canon EOS 200D
Canon представила зеркальную камеру EOS 200D. Она заменяет четырёхлетнюю предыдущую модель EOS 100D. Во многих отношениях ультра-компактный 200D оборудован всеми современными технологиями компании Canon, включая датчик с разрешением 24MP с автофокусировкой Dual Pixel AF и процессор DIGIC 7. Его 3-дюймовый полностью поворотный дисплей предлагает сенсорное управление параметрами камеры.
Не позволяет 200D добиться высокого уровня только система автофокусировки, которая состоит из девяти точек.
EOS 200D имеет максимальное ISO 25600, скорость съемки до 5 кадров в секунду (3,5 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и Full HD-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Беспроводные технологии соответствуют современным требованиям, поэтому можно использовать встроенные Wi-Fi, NFC и Bluetooth.
Canon EOS 200D поступит в продажу в августе за $549 без объектива и $699 в комплекте с 18-55 F/4-5.6 IS STM.
Характеристики Canon EOS 200D
|Цена
|Рекомендованная розничная стоимость
|$549 (только корпус), $699 (с объективом 18-55 F/4-5.6)
|Корпус
|Стиль
|Компактная зеркальная камера
|Материал корпуса
|Композитный
|Датчик
|Максимальное разрешение
|6000 x 4000
|Соотношение сторон изображения
|1:1, 4:3, 3:2, 16:9
|Число эффективных пикселей
|24 мегапикселей
|Полное разрешение
|26 мегапикселей
|Размер датчика
|APS-C (22,3 х 14,9 мм)
|Тип датчика
|CMOS
|Процессор
|DIGIC 7
|Цветовое пространство
|SRGB, Adobe RGB
|Цветовой набор фильтров
|Фильтр основного цвета RGBG
|Изображение
|ISO
|Авто, 100-25600 (расширяется до 51200)
|Boosted ISO (максимум)
|51200
|Настройки баланса белого
|6
|Пользовательский баланс белого
|Есть
|Стабилизация изображения
|Нет
|Несжатый формат
|RAW
|Уровни качества JPEG
|Хорошо, нормально
|Формат файла
|
|Оптика и фокусировка
|Автофокус
|
|Подсветка автофокуса
|Есть
|Ручная фокусировка
|Есть
|Количество точек фокусировки
|9
|Крепление объектива
|Canon EF/EF-S
|Множитель фокусного расстояния
|1.6×
|Экран и видоискатель
|Крепление экрана
|Полностью шарнирный
|Размер экрана
|3 дюйма
|Разрешение экрана
|1040000 точек
|Сенсорный экран
|Да
|Тип экрана
|TFT LCD
|Live View
|Есть
|Тип видоискателя
|Оптический (пентазеркало)
|Охват видоискателя
|95%
|Увеличение видоискателя
|0.54×
|Возможности фотографии
|Минимальная скорость затвора
|30 сек
|Максимальная скорость затвора
|1/4000 сек
|Режимы съёмки
|
|Сюжетные режимы
|
|Встроенная вспышка
|Есть
|Диапазон вспышки
|9.80 м (при ISO 100)
|Внешняя вспышка
|Да (через горячий башмак)
|Выдержка X-синхронизации
|1/200 сек
|Режимы затвора
|
|Скорость серийной съёмки
|5,0 кадров в секунду
|Таймер
|Да (2 или 10 секунд)
|Режимы замера экспозиции
|
|Компенсация экспозиции
|± 5 (по 1/3 EV, 1/2 EV шагов)
|Брекетинг экспозиции
|± 3 (3 кадра по 1/3 EV, 1/2 EV шагов)
|Особенности видеосъемки
|Формат
|MPEG-4, H.264,
|Режимы
|
|Микрофон
|Стерео
|Динамик
|Моно
|Хранение данных
|Типы карт памяти
|SD/SDHC/SDXC (UHS-I совместимый)
|Связь
|USB
|USB 2.0 (480 Мбит/сек)
|HDMI
|Да (Mini-HDMI)
|Порт микрофона
|Есть
|Порт наушников
|Нет
|Беспроводная связь
|Встроенная
|Wi-Fi
|802.11b/g/n + NFC + Bluetooth
|Дистанционное управление
|Да (через беспроводной пульт дистанционного управления или смартфон)
|Физические характеристики
|Экологическая защита
|Нет
|Источник питания
|Аккумуляторная батарея
|Описание аккумуляторной батареи
|Литий-ионный аккумулятор LP-Е17 и зарядное устройство
|Срок службы батареи (CIPA)
|650 кадров
|Вес включая батарею
|453 грамм
|Габаритные размеры
|122 х 93 х 70 мм
|Другие особенности
|Датчик ориентации
|Естьа
|Запись Timelapse
|Есть (только видео)
|GPS
|Нет
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