Сверхкомпактный Canon EOS 200D

Canon представила зеркальную камеру EOS 200D. Она заменяет четырёхлетнюю предыдущую модель EOS 100D. Во многих отношениях ультра-компактный 200D оборудован всеми современными технологиями компании Canon, включая датчик с разрешением 24MP с автофокусировкой Dual Pixel AF и процессор DIGIC 7. Его 3-дюймовый полностью поворотный дисплей предлагает сенсорное управление параметрами камеры.

Не позволяет 200D добиться высокого уровня только система автофокусировки, которая состоит из девяти точек.

EOS 200D имеет максимальное ISO 25600, скорость съемки до 5 кадров в секунду (3,5 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и Full HD-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Беспроводные технологии соответствуют современным требованиям, поэтому можно использовать встроенные Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Canon EOS 200D поступит в продажу в августе за $549 без объектива и $699 в комплекте с 18-55 F/4-5.6 IS STM.

Характеристики Canon EOS 200D

Цена Рекомендованная розничная стоимость $549 (только корпус), $699 (с объективом 18-55 F/4-5.6) Корпус Стиль Компактная зеркальная камера Материал корпуса Композитный Датчик Максимальное разрешение 6000 x 4000 Соотношение сторон изображения 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 Число эффективных пикселей 24 мегапикселей Полное разрешение 26 мегапикселей Размер датчика APS-C (22,3 х 14,9 мм) Тип датчика CMOS Процессор DIGIC 7 Цветовое пространство SRGB, Adobe RGB Цветовой набор фильтров Фильтр основного цвета RGBG Изображение ISO Авто, 100-25600 (расширяется до 51200) Boosted ISO (максимум) 51200 Настройки баланса белого 6 Пользовательский баланс белого Есть Стабилизация изображения Нет Несжатый формат RAW Уровни качества JPEG Хорошо, нормально Формат файла JPEG (Exif v2.3)

RAW(Canon 14-битный CR2) Оптика и фокусировка Автофокус Обнаружение контраста (датчик)

Обнаружение фазы

Мультизонный

Центральный

Селективный одноточечный

Следящий

Одиночный

Непрерывный

Прикосновением

Распознавание лиц

Live View Подсветка автофокуса Есть Ручная фокусировка Есть Количество точек фокусировки 9 Крепление объектива Canon EF/EF-S Множитель фокусного расстояния 1.6× Экран и видоискатель Крепление экрана Полностью шарнирный Размер экрана 3 дюйма Разрешение экрана 1040000 точек Сенсорный экран Да Тип экрана TFT LCD Live View Есть Тип видоискателя Оптический (пентазеркало) Охват видоискателя 95% Увеличение видоискателя 0.54× Возможности фотографии Минимальная скорость затвора 30 сек Максимальная скорость затвора 1/4000 сек Режимы съёмки Программный

Приоритет выдержки

Приоритет диафрагмы

Ручной Сюжетные режимы Портрет

Групповое фото

Пейзаж

Спорт

Дети

Крупный план

Еда

Искусственное освещение

Ночной портрет

Ручной, ночная сцена

Управления подсветкой HDR Встроенная вспышка Есть Диапазон вспышки 9.80 м (при ISO 100) Внешняя вспышка Да (через горячий башмак) Выдержка X-синхронизации 1/200 сек Режимы затвора Одиночный

Высокоскоростной

Тихий

Бесшумный непрерывная съёмка

Таймер

Непрерывная съемка после автоспуска Скорость серийной съёмки 5,0 кадров в секунду Таймер Да (2 или 10 секунд) Режимы замера экспозиции Многозонный

Центрально-взвешенный

Местный

Частичный Компенсация экспозиции ± 5 (по 1/3 EV, 1/2 EV шагов) Брекетинг экспозиции ± 3 (3 кадра по 1/3 EV, 1/2 EV шагов) Особенности видеосъемки Формат MPEG-4, H.264, Режимы 1920 x 1080 @ 60p / 60 Мбит, MP4, H.264, AAC

1920 x 1080 @ 30p / 30 Мбит, MP4, H.264, AAC

1920 x 1080 @ 30p / 12 Мбит, MP4, H.264, AAC

1920 x 1080 @ 23.98p / 30 Мбит, MP4, H.264, AAC

1280 x 720 @ 60p / 26 Мбит, MP4, H.264, AAC

1280 x 720 @ 30p / 4 Мбит, MP4, H.264, AAC Микрофон Стерео Динамик Моно Хранение данных Типы карт памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-I совместимый) Связь USB USB 2.0 (480 Мбит/сек) HDMI Да (Mini-HDMI) Порт микрофона Есть Порт наушников Нет Беспроводная связь Встроенная Wi-Fi 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth Дистанционное управление Да (через беспроводной пульт дистанционного управления или смартфон) Физические характеристики Экологическая защита Нет Источник питания Аккумуляторная батарея Описание аккумуляторной батареи Литий-ионный аккумулятор LP-Е17 и зарядное устройство Срок службы батареи (CIPA) 650 кадров Вес включая батарею 453 грамм Габаритные размеры 122 х 93 х 70 мм Другие особенности Датчик ориентации Естьа Запись Timelapse Есть (только видео) GPS Нет

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