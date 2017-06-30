Тестирования Карты Radeon Vega Frontier Edition

Одновременно с анонсом начала продаж профессионального ускорителя Radeon Vega Frontier Edition с воздушной системой охлаждения могли появиться его обзоры, но этого не произошло, поскольку AMD предпочла не рассылать «железячным» интернет-изданиям пресс-семплы. Отчасти это можно объяснить нежеланием Advanced Micro Devices позволять публике заранее судить об игровой карте Radeon RX Vega. Однако производительность Radeon Vega FE недолго оставалась в секрете: один из активных участников сообщества Disqus под псевдонимом #define раздобыл экземпляр ускорителя и провёл его первые тесты.Устройство без проблем поместилось в кубическом Mini-ITX корпусе. Основой системы была материнская плата ASUS Maximus VII Impact с четырёхъядерным процессором Intel Core i7-4790K (Devil’s Canyon/Haswell Refresh) и 16 Гбайт (2 × 8 Гбайт) оперативной памяти Corsair Vengeance Pro DDR3-2133.

Утилита «Настройки Radeon» (Radeon Settings) корректно определила ключевые параметры новинки, в том числе частоты ядра и памяти — 1600 и 472,5 (1890) МГц соответственно.

Расширенная информация об адаптере была считана утилитой GPU-Z. Количество потоковых процессоров у Radeon Vega FE составляет 4096 шт., разрядность шины памяти — 2048 бит, в качестве буферной памяти выступают чипы Micron HBM2 общим объёмом 16 Гбайт. Пропускная способность подсистемы памяти равна 483,8 Гбайт/с.

Немало времени у энтузиаста ушло на настройку динамического разгона в утилите Radeon WattMan, с тем чтобы карта под нагрузкой функционировала на максимальных 1,6 ГГц. Однако из-за невысокой мощности блока питания (550 Вт) просадки всё равно наблюдались. В итоге лучшим результатом ускорителя Radeon Vega Frontier Edition в тесте 3DMark Fire Strike стали 22 986 очков Graphics. Это хороший показатель на фоне GeForce GTX 1080 и в то же время довольно посредственный относительно TITAN X (GP102-400) и GeForce GTX 1080 Ti, включая всевозможные поправки на неоптимальную работу динамического разгона и не самый мощный процессор.

Последующие тесты в бенчмарках 3DMark Fire Strike Extreme и 3DMark Fire Strike Ultra лишь подтвердили расстановку сил. На предустановке Extreme подопытная карта набрала 10 585 очков Graphics, а на Ultra — 5336 очков Graphics, ненамного опередив GeForce GTX 1080.

Несмотря на явное отставание от high-end видеокарт NVIDIA, AMD Radeon Vega FE может оказаться конкурентоспособным решением на фоне NVIDIA TITAN X/Xp и младших Quadro, если продемонстрирует хорошее соотношение производительности и цены. То же касается и игровой модели Radeon RX Vega с 8 Гбайт памяти. В AMD считают, что она лучше подходит для игр, чем Radeon Vega Frontier Edition, а вот насколько — покажут её первые тесты.

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