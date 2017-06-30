В Вольске на фестивале планируют сварить более двух тысяч литров ухи

В субботу, 1 июля, в Вольске Саратовской области пройдет Второй фестиваль ухи, на котором планируется сварить более двух тысяч литров рыбного супа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований региона.

В мероприятии примут участие 35 команд, что почти в два раза больше, чем на первом фестивале в 2016 году. Участники будут готовить уху в чанах емкостью от 30 до 400 литров. Согласно условиям фестиваля, в приготовлении будет использоваться только волжская рыба.

Приготовленной ухой смогут угоститься все желающие. Помимо этого, на празднике будет организована ярмарка по продаже волжской рыбы и кулинарных изделий.

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