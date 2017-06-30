Дальнему Востоку помогут с трудовыми ресурсами

Привлечение россиян на Дальний Восток сегодня является для государства важной задачей. Созданные в регионе территории опережающего развития, инвестиционные проекты Свободного порта Владивосток требуют значительного количества трудовых ресурсов.

В МФД подготовили новую концепцию миграционной политики, которая в том числе набавлена на привлечение трудовых мигрантов на Дальний Восток. Документом предлагается стимулировать иммигрантов, для чего может быть создана инфраструктура для проживания внутренних трудовых мигрантов. Среди других предложений – увеличение размера господдержки на одного работника, привлеченного по региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов на Дальний Восток. Размер господдержки предлагается увеличить до 1 млн рублей.

Дальневосточные работодатели самостоятельно предпринимают попытки по привлечению трудовых ресурсов. На тематических ресурсах, таких как jobslooker.com, можно найти немало вакансий, предполагающих проживание за счет работодателя. Большинство из них связано именно с Дальним Востоком. Впрочем, оплачивать проживание узких специалистов готовы не только на Дальнем Востоке. Так из 900 актуальных вакансий для Рубцовска, около 30 предполагают работу в соседнем регионе. Некоторые компании готовы оплатить на только проживание, но и переезд.

Сегодня в России сохраняется низкая внутренняя мобильность трудовых ресурсов и отток жителей северо-восточных и восточных регионов в центральную часть страны. Без работающих механизмов стимулирования внутренней миграции, ситуация может усугубиться (за последние 25 лет с Дальнего Востока уехало около 1,9 млн человек).

В будущем году может быть запущена программа поддержки граждан России, желающих переехать на Дальний Восток. Документ проходит согласование в профильных министерствах. Программа предусматривает компенсацию переезда и провоза багажа, оплату проживания в течение года, помощь по устройству детей в детский сад или школу, субсидирование ипотечного кредита. Для участия в программе потребуется договор трудоустройства.

Также стоит напомнить о программе по предоставлению земельных участков «Дальневосточный гектар», в рамках которой можно не только стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке, но и получить льготный кредит на развитие бизнеса.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке анонсирован ни один десяток крупных инвестиционных проектов, которые предполагают создание тысяч рабочих мест.

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