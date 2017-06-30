Депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова провела приём граждан

Девять человек обратились к депутату со своими проблемами.





Они задавали вопросы, которые требуют детального изучения и кропотливой работы с разными ведомствами. Предприниматель Наталья Акайкина предложила внести изменения в законодательство РФ по оплате НДС организациями, находящимися на упрощенной системе налогооблажения. Еще один вопрос – о мошеннических действиях банков, которые при выдаче ипотечного кредита требуют оплатить страховку в дочерней компании, и оплаченный платеж пропадает между двумя счетами – страховщика и банка. А получатель кредита остается должен еще и сумму страховки банку. Более того, банки позволяют себе не давать информацию на запрос из судебных органов. Были и частные вопросы – о проблемах в трудоустройстве; получении жилья; медицинской помощи. Все вопросы будут тщательно отработаны Надеждой Максимовой и ее помощниками в Хакасии, сообщили в хакасском региональном отделении партии «Единая Россия». Следующий приём граждан состоится, предварительно, через месяц.

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