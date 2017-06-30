Как работает вирус Петя А и что делать

Что такое вирус Petya.A?

27 июня в Украине начались массовые хакерские атаки. Около 12-ти часов вирус-вымогатель неизвестного происхождения, похожий на WannaCry, атаковал компьютерные системы сотен госучреждений и компаний. Этот вирус называется Petya.A или mbr locker 256.

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MBR – это главная запись, код, необходимый для последующей загрузки операционной системы и расположенный в первом секторе устройства. После включения питания компьютера проходит так называемая процедура POST, тестируется аппаратное обеспечение, после прохождения которого BIOS загружает MBR в оперативную память по адресу 0Ч7С00 и передает ему управление. Так вирус попадает в компьютер и поражает его.

Модификаций вируса существует много. Вирус распространяется очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows на платформе Windows, перегрузке и шифровании данных. Сайты ряда компаний не работают из-за атаки, в других офисах отключили все компьютеры после первых признаков атаки. Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, требуя выкуп за восстановление работы в 300 биткоинов.

Хакерская атака в Украине: как работает вирус Petya.A

Как распространяется вирус?

Сотрудники атакованных учреждений рассказали, что им на почту примерно за час до массового отказа компьютеров приходили письма от неизвестного адресата с «левыми» ссылками. Заражение происходит, когда адресаты переходили по этой ссылке или скачивали неизвестные файлы.

В основном письма с вирусом были отправлены в отделы кадров под видом резюме. В письме были вложены ссылки на якобы архив портфолио работ, которые хранятся в папке на сервисе Dropbox (а на самом деле – на вирус).

Скачанный вирус сразу же модифицирует загрузочную запись на системном накопителе и вызывает аварийное завершение работы компьютера. После перезагрузки компьютера на экран выводится сообщение, что диск поврежден и требуется выполнить процедуру исправления ошибок, которая может занять несколько часов. За это время на самом деле происходит шифрование данных. В конце на экране высвечивается сообщение о том, что весь диск зашифрован, а чтобы его расшифровать, нужно купить ключ у злоумышленников через Tor. И якобы если этого не сделать, через 7 дней цена увеличится в два раза.

Как происходит заражение вирусом Petya.A: видео

Начальная инфекция происходит через фишинговое сообщение (файл Петя.apx) или обновление программы M.E.doc. Распространение локальной сетью – через DoblePulsar и EternalBlue, аналогично методам вируса WannaCry.

Кого поразил вирус Petya.A?

В Украине массовой хакерской атаке подверглись: банковская система (около 30 банков), система инфраструктуры (80% предприятий, подчиненных Министерству инфраструктуры), Кабмин, мобильные операторы, СМИ, предприятия энергетической сферы.

Кто попал под хакерскую атаку в Украине: список

СМИ: медиахолдинг ТРК «Люкс» (24 Канал, радио «Люкс», Радио Максимум, Zaxid.net Без Табу); Укрїнський медиа холдинг («Комсомольская правда в Украине», «Корреспондент», Football.ua); Черноморская ТРК; Телеканал AT; по некоторым данным – «Интер» и UA:Первый.

Банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Восточный, ОТП, ПУМБ, ТАСКомерцбанк, Укргазбанк, Расчетный центр, Мега банк, Кристалл банк, Укрсоцбанк, Радабанк, Кредо банк, Idea банк, Юнисон, Первый инвестиционный банк, Кредит оптима, Траст капитал, Проминвестбанк, Реконструкции и развитие, Вернум, Глобус.

Предприятия энергетики: ДТЭК, Укрэнерго, Киевэнерго и другие.

Предприятия инфраструктуры: аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця», Киевский метрополитен и другие.

Сети заправок ОККО, ТНК, WOG, KLO

Мобильные операторы: Киевстар, Vodafone, Lifecell.

Медицина: компания «Фармак», клиника «Борис», по неподтвержденным данным, больница «Феофания».

Укрпочта

«Новая почта»

Укртелеком

Сеть гипермаркетов «Эпицентр»

ГП «Антонов»

Киевводоканал

Укргаздобыча

Кабинет Министров Украины

Супермаркет в Харькове во время атаки вируса Petya.A 27 июня

Это далеко не весь список зараженных учреждений и компаний. Вирус распространяется очень быстро.

Отметим, компьютерные сети силовых ведомств не пострадали. Однако сайт МВД прекратил свою работу, чтобы избежать поражения вирусом.

Президентские компьютерные сети также не попали под атаку. Несколько месяцев назад ИТ-команда АПУ отбила подобные атаки и провела соответствующие технологические мероприятия для закрытия потенциальных зон атаки.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что важные системы Кабмина не пострадали.

После Украины вирус Petya.A начал заражать компьютерные сети в России (в частности «Роснефть» и некоторые банки), Франции, Великобритании, Испании, Индии, США. Таким образом, программа-вымогатель очень быстро распространяется по всему миру.

Надо ли платить деньги, если вирус заразил компьютер?

Нет, ни в коем случае не связывайтесь с мошенниками. Скорее всего, даже если вы заплатите злоумышленникам, потерянная информация не вернется. Впрочем, по состоянию на 18:00 на один из биткоин-кошельков, который собирает деньги с зараженных вирусом компьютеров, перечислили свыше 2300 долларов.

Ни в коем случае нельзя перечислять им эти биткоины. Это «развод». С того, что проанализировали наши специалисты, ясно, что за вирусом идет полное шифрование файлов. Всю пораженную вирусом технику можно просто выбросить на помойку. От вируса вылечить компьютеры нереально. Если уже началось шифрование, это уже все,

– сказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Если компьютеры вашей компании, заразил вирус Petya.A, обратитесь в полицию. Эта атака направлена в основном на компьютерные системы, однако и ваш персональный компьютер тоже может подвергнуться мошенничеству.

Информация на зараженных компьютерах бесследно исчезла?

Сейчас анализ вируса Petya.A продолжается. Пока нет окончательной информации о том, можно ли восстановить доступ к данным. Например, специалисты из G DATA SecurityLabs предполагают, что вирус Petya.А блокирует только доступ к файлам, а не шифрует все данные на накопителе.

Вирус в разных модификациях известен еще с 2016 года. Как именно работает и версия Petya.A, с которой столкнулись пользователи 27 июня, пока не сообщается. Судя по масштабу заражения, вирус доработан высококвалифицированными хакерами и имеет какую-то более сложную систему распространения.

Как удалить вирус Petya.A с компьютера?

После того, как этот вирус попадает в систему, он будет пытаться переписать загрузочные файлы Windows, или так называемый загрузочный мастер записи, необходимый для загрузки операционной системы. Вы не сможете удалить Petya.А из вашего компьютера, если не восстановите настройки загрузочного мастера записи (MBR). Даже если Вам удастся исправить эти настройки и удалить вирус из Вашей системы, к сожалению, Ваши файлы будут оставаться зашифрованными, потому что удаление вируса не обеспечивает расшифровку файлов, а просто удаляет инфекционные файлы.

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Безусловно, удалить вирус все равно нужно для продолжения работы с компьютером. Petya.А невозможно удалить с помощью простой процедуры удаления. Вы должны удалить этот вирус автоматически – с помощью надежного антивирусного средства, который обнаружит и удалит этот вирус с вашего компьютера.

Вирус Petya.А невозможно удалить стандартными способами

Если вы видите, что с вашим компьютером происходит процесс, который мы описывали выше, попробуйте отключить компьютер на этапе шифрования – когда он перезагрузился и выдал сообщение, что диск поврежден и требуется выполнить процедуру исправления ошибок, которая может занять несколько часов. Есть вероятность, что вы остановите процесс шифрования, если выключите компьютер в этот момент.

Как уберечься от вируса Petya.А?

Чтобы уберечься от вируса Petya.А, владельцы отключают интернет и связанные с ним услуги. Детальных рекомендаций по безопасности пока нет, но если в вашей компании есть устройства на Windows, лучше отключитесь от сети, забэкапте данные, запускайтесь с другой операционной системы. Если важные данные есть в сети – временно отключите синхронизацию ПК с облачным сервисом.

Как не подцепить вирус-вымогатель, который атакует украинские компьютерные сети: советы

1. Обязательно пользуйтесь антивирусами. Специалисты рассказали одному из украинских изданий, что Virus #Petya блокирует Avast, тогда как антивирус «Касперский» его не видит.

2. Не скачивайте посторонние программы и файлы. Проверяйте файлы антивирусом и умом (маловероятно, что кто-то присылает вам «Жалобу из налоговой» в формате zip-архива) перед открытием.

3. Не переходите по сторонним подозрительными ссылкам, в том числе, из соцсетей. Особенно если они поступили от неизвестных вам пользователей. А лучше – вообще игнорируйте сообщения от неизвестных вам людей.

4. Обновите операционную систему, браузер и антивирус до последних версий.

5. Настройте резервную копию всех необходимых вам в работе файлов с помощью DropBox или других аналогичных программ – в случае, если ваши файлы будут зашифрованы вирусом, вы сможете восстановить старые версии файлов из резервной копии.

6. Киберполиция советует в случае выявления нарушений в работе компьютеров, работающих в компьютерных сетях, немедленно отключить их от сетей (как сети Интернет, так и внутренней сети).

7. С целью предотвращения случаев несанкционированного вмешательства в работу (в зависимости от версии ОС Windows) установить патчи с официального ресурса компании Microsoft.

Откуда идет хакерская атака?

На данный момент злоумышленники не идентифицированы, как и источник распространения вируса. Украинские силовики склоняются к версии «российского следа» в хакерских атаках. В частности, такое мнение высказали секретарь СНБО Александр Турчинов и советник главы МВД Антон Геращенко. В СБУ сообщили, что главной целью кибератаки были объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний.

А вот специалист по кибербезопасности Юрий Мелащенко рассказал в комментарии 24 Каналу, что кусок вредоносного кода компьютерного вируса Petya.A, который поразил Украину 27 июня, мог содержаться в документах, обнародованных недавно основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Откуда бы ни шла атака, берегите свои компьютеры и следуйте рекомендациям экспертов. А в случае заражения – немедленно обратитесь в полицию.

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