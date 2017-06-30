На Akbtv.Ru вы сможете купить аккумулятор выгодно и быстро

Современные автомобильные аккумуляторы (АКБ) отличаются достаточно большим сроком эксплуатации – 3-8 лет, но, как и любое устройство, АКБ может выйти из строя и замена батареи периодически требуется любому автовладельцу. Поиск нового аккумулятора становится сложным и неприятным процессом, так как нужно учесть все параметры, чтобы и по цене покупка была приемлемой. Тогда покупатель просто покупает самый дешевый вариант в первом попавшемся магазине.

Долговечность и высокое качество – вот те главные требования, которые предъявляются в поиске АКБ. От надежности зависит не только общая работа автомобиля, но и, самое главное, жизнь и безопасность людей.

Как правильно выбрать аккумуляторную батарею?

Если старый аккумулятор еще не успели выбросить, лучше всего подобрать АКБ с теми же характеристиками, вся информация должна быть на батарее. Но это не всегда возможно. Если у вас есть сомнения в выборе, на этом сайте вы всегда сможете проконсультироваться. Специалисты подскажут, где искать, куда посмотреть и что купить.

Как выбрать АКБ самостоятельно

Обратите внимание на производителя - популярные марки как Bosch, Varta, Rombat, Delkor отличаются обычно более долгим сроком службы и повышенной надежностью.

Не старайтесь найти самую мощную АКБ для своей машины, таким образом может нарушиться режим зарядки, соответственно, она быстро выйдет из строя. Лучшим будет выбор аккумуляторной батареи, которая по параметрам максимально подходит к техническим требованиям, рекомендуемым производителем конкретно вашего автомобиля.

Посмотрите на то, как расположены клеммы на родном аккумуляторе. Такое положение рекомендуется сохранить и при выборе нового (например, если «плюс» на старом слева, то и на новом он тоже должен быть слева). Этот момент важен хотя бы потому, что, если клеммы расположены иначе, силовые провода элементарно не дотянутся до них.

Важны и физические размеры АКБ: длина, ширина, высота. Батарея должна точно стать на штатное место в автомобиле.

На аккумуляторе обязательно должна стоять дата выпуска.

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