Накидки из алькантары – надежная и элегантная защита автомобильных кресел

Приобретение нового автомобиля заставляет каждого человека всерьез задуматься о сохранении первоначальных характеристик интерьера на максимально возможный по продолжительности период.

Здесь требуется не только трепетное отношение ко всему, что присутствует в салоне, проведение регулярных клининговых мероприятий, но и использование чехлов, защищающих сиденья от истирания и других механических повреждений. Без применения подобной продукции интерьер уже в течение первого года эксплуатации теряет вид, что особенно недопустимо, если речь идет о машинах высокого класса, где все должно находиться на соответствующем уровне. Впрочем, сегодня создать отличную защиту мягких элементов и при этом ничуть не испортить образ транспортного средства не так уж и сложно. На рынке представлено достаточно большое количество товаров, прекрасно справляющихся с подобными задачами. Отдельного внимания заслуживают накидки из алькантары, то есть, из материала, великолепно имитирующего замшу и при этом обладающего полностью или частично искусственной и очень долговечной основой.

Такие изделия выпускает сегодня отечественный производитель Cantra, сумевший усовершенствовать ткань за счет включения в нее хлопковых волокон, обеспечивающих в соседстве с традиционным для алькантары полиэстером отличную воздухопроницаемость поверхности. Такая структура на руку пользователям, особенно тем, что проводят очень много времени в салоне своего автомобиля, ведь она позволяет телу человека дышать и оставаться в нормальном состоянии. В общей сложности накидки этого бренда включают в себя следующие три слоя:

искусственная замша из хлопка и полиэстера в соотношении 6:4;

плотный поролон толщиной 1 см в средней части;

ткань Лидер повышенной прочности для сохранения формы изделий, состоящая на 65% из полиэстера и на 35% – из хлопка.

Продукция выпускается в нескольких вариантах, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте производителя. Особого внимания заслуживают товары для обустройства передних сидений. Они бывают стандартными, защищающими лишь центральную часть спинки и низа кресла, и широкими со специальными крылышками, охватывающими всю сидушку шириной не более 53 см. За счет современной застежки SmartFix такие накидки легко закрепляются абсолютно на любых подголовниках. Цветовая палитра предложений настолько широкая, что каждый автовладелец имеет шанс подобрать что-то по вкусу и в соответствии с особенностями салона машины.

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