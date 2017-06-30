Samsung готовит компактный смартфон Galaxy Stellar 2

Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, планирует пополнить ассортимент смартфонов моделью Galaxy Stellar 2, относящейся к недорогим устройствам.

Основой аппарата послужит однокристальная система Snapdragon 626 разработки Qualcomm. Этот процессор объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,2 ГГц), графический ускоритель Adreno 506 и сотовый модем X9 LTE. Объём оперативной памяти составит 2,5 Гбайт.

Смартфон получит дисплей размером 4,5 дюйма по диагонали, выполненный по технологии AMOLED (активная матрица на базе органических светодиодов). Разрешение составит 1280 × 720 точек, что соответствует формату 720р.

Говорится о наличии камер с 5- и 1,2-мегапиксельной матрицами. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Среди прочего упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также приёмник спутниковой навигационной системы GPS.

Смартфон оборудован портом Micro-USB. Поддерживается технология быстрой подзарядки Quick Charge 2.0. В качестве операционной системы применена платформа Android 7.0 Nougat.

В продажу модель Galaxy Stellar 2 поступит по ориентировочной цене 100 долларов США.

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