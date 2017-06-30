Своевременный ремонт трещин лобового стекла предотвратит их распространение

С появлением трещин на лобовом стекле своего авто встречалось большинство автовладельцев. Чаще всего их причинами становятся ДТП или камень из-под колес впереди идущей машины. И в этом случае перед собственником авто встает вопрос - возможен ли ремонт или стоит заменить стекло полностью? Правильный ответ во многом зависит от степени повреждения, его давности и объема работ, которые потребуются для его восстановления.

Специалисты выделяют несколько разновидностей повреждений, при которых замена автостекол будет являться единственным возможным вариантом:

трещины, заходящие за край стекла;

потертости, которые утрудняют контроль за дорожной ситуацией;

сколы и трещины в зоне обогрева;

слишком большие повреждения, на ремонт которых нужно потратить более 1/3 стоимости замены.

Если же трещины и сколы являются незначительными, то опытные специалисты помогут избавиться от них без покупки нового автостекла. Однако для того, чтобы результат такого ремонта был оптимальным, а место повреждения - малозаметным, потребуется придерживаться нескольких советов.

Прежде всего, после появления дефекта следует сразу же предотвратить возможность поступления к нему грязи, воды и пыли. Для этого трещину заклеивают скотчем, подложив под него кусок бумаги. Далее следует как можно быстрее обратиться к мастерам, которые осуществляют ремонт лобовых стекол. Современные технологии позволяют на 90% скрыть место повреждения и предотвратить дальнейшее распространение трещины с поломкой всего автостекла. С этой целью используется специальный прозрачный полимер, который заполняет пустоты и склеивает поврежденные области. В дальнейшем под воздействием УФ-лампы гель застывает.

Общая длительность ремонтных работ находится в пределах 30-60 минут и во многом зависит от самого повреждения, а также профессионализма мастеров, которые их выполняют. Конечно же, лучше доверять ремонт сколов и трещин на лобовом стекле специалистам с высокой квалификацией, ведь такая ответственная и тонкая задача требует соответствующих навыков и опыта. Качественно выполненное восстановление автостекла позволит не только предотвратить распространение повреждений на всю его поверхность, но и в значительной степени замаскировать его. К тому же, трещины и другие дефекты стекла могут отвлекать водителя во время езды, поэтому являются прямой угрозой безопасности. Таким образом, для предупреждения возможных неприятностей на дороге следует обязательно ремонтировать появившиеся опасные сколы и другие повреждения.

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