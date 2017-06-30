В Хакасии на грант сельчане построили спортивную детскую площадку

30.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Турники, качели, тренажёры и многое другое установили жители села Нижняя База в Аскизском районе. Труд сельчан оценил министр национальной и территориальной политики РХ Михаил Побызаков.

Новая детская спортивная площадка расположилась рядом с сельским домом культуры. Базинский сельсовет стал призёром республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование республики и выиграл грант в 415 тысяч рублей. Эти средства позволили сельчанам построить для детворы современную детскую площадку. Они расчистили территорию, установили ограждение. На детской площадке расположились новые игровые комплексы и малые архитектурные формы — качели, горки, скамейки, турники, рукоходы, кареты, уголки отдыха, песочницы, урны. Новое место отдыха по достоинству оценили не только жители Нижней Базы, но и близлежащих сёл, сообщили в пресс-службе миннатца РХ. Напомним, что победителями и призёрами конкурса стали 27 муниципальных образований республики. На реализацию их социальных проектов из республиканского бюджета выделено более 12 миллионов рублей.

 

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