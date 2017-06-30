В Хакасии парня обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней

Сообщение о совершении полового сношения с 15-летней поступило в следственные органы Ширинского района 26 июня.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, молодые люди были знакомы 1,5 года. 20 мая 15-летняя девушка осталась ночевать у 19-летнего подозреваемого. Зная, что подруга не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в интимные отношения. На следующий день молодые люди вновь устроили свидание.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ширинского района. Парень обвиняется в «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Расследование уголовного дела продолжается.

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