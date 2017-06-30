В Хакасии пьяные водители раскаялись после шоковой терапии

Госавтоинспекторы и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели в исправительной колонии №33 профилактические беседы.

Свыше 30 осужденных за повторную езду в нетрезвом виде услышали статистику по ДТП с пьяными водителями, получили брошюры «Алкоголь и автомобиль несовместимы». Дорожные полицейские акцентировали внимание повторников на том, что нарушение ПДД может повлечь применение более строгого наказания. Шоковой терапией для мужчин стали кадры автокатастроф, произошедших на территории Хакасии по вине пьяных водителей.

- Мгновенно лица осужденных стали серьезными, у кого-то на глазах появились слезы, кого-то шокировало видео искалеченных детей, которых врачи скорой на носилках увозят в реанимацию. Отношение к своему поступку у многих поменялось, - считают в УГИБДД МВД по РХ.

Под конец встречи осужденные записали видеообращения к водителям со словами раскаяния.

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