В Хакасии разыскивают подозреваемого в особо тяжких преступлениях

Управление уголовного розыска МВД по Хакасии разыскивает Курбатов Виктор Александрович 01.04.1955 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина проживает в Саяногорске, летом может находиться на территории дачного массива Б. Карак.

Приметы: на вид 60-63 года, среднего телосложения, европейский тип лица, рост 170-175 см, на голове залысины.

Был одет: джинсовая куртка синего цвета, джинсы черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыкиваемого, просим сообщить по телефонам в Саяногорске: 8 (39042) 7-52-18, в Абакане: 8 (3902) 23-73-17, 23-73-20, 8 923 218 0580, 8 923 585 94 14 ил 02.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

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