В Хакасии женщина пошла на обгон и устроила тройное ДТП

30.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария случилась вчера днем в Боградском районе на 326 километре автодороги М-54 «Енисей».

39-летняя автомобилистка на Ладе ехала со стороны Абакана в направлении Красноярска. Женщина пошла на обгон и не выдержала безопасный боковой интервал. Отечественное авто столкнулось с фурой, двигавшейся в попутном направлении. От удара Ладу вынесло на встречную полосу, там она столкнулась с Тойотой под управлением 37-летней женщины. Иномарка по инерции врезалась в грузовик, стоящий на правой обочине. В припаркованной машине находился 39-летний рулевой. Пострадал 13-летний пассажир иномарки. У него ушиб грудной клетки. Ещё одну пассажирку Тойоты, женщину 61 года, доставили в больницу с множественными ранами и ушибом костей таза, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,246