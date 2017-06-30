В Хакасии женщина пошла на обгон и устроила тройное ДТП

Авария случилась вчера днем в Боградском районе на 326 километре автодороги М-54 «Енисей».

39-летняя автомобилистка на Ладе ехала со стороны Абакана в направлении Красноярска. Женщина пошла на обгон и не выдержала безопасный боковой интервал. Отечественное авто столкнулось с фурой, двигавшейся в попутном направлении. От удара Ладу вынесло на встречную полосу, там она столкнулась с Тойотой под управлением 37-летней женщины. Иномарка по инерции врезалась в грузовик, стоящий на правой обочине. В припаркованной машине находился 39-летний рулевой. Пострадал 13-летний пассажир иномарки. У него ушиб грудной клетки. Ещё одну пассажирку Тойоты, женщину 61 года, доставили в больницу с множественными ранами и ушибом костей таза, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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