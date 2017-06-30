вирус петя

Россия и Украина подверглись новой масштабной хакерской атаке вирусом, похожим на WannaCry, — он блокирует компьютеры и требует выкуп в биткоинах за дешифровку файлов. В общей сложности пострадало более 80 компаний в обеих странах, включая российские «Роснефть» и «Башнефть».

Компания «Роснефть» подверглась мощной хакерской атаке, о чем сообщила в своем твиттере.

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — говорится в сообщении. Сайт «Роснефти» на момент публикации заметки был недоступен.

Вирус Petya.A на экране зараженного компьютера

Нефтяная компания сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом. Из-за оперативных действий службы безопасности работа «Роснефти» не нарушилась и продолжается в штатном режиме.

«Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — сообщили представители компании корреспонденту «Газеты.Ru».

Они предупредили, что все, кто будут распространять недостоверные данные, «будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность.»

Кроме того, были заражены компьютеры компании «Башнефть», сообщили «Ведомости». Вирус-шифровальщик, как и печально известный WannaCry, заблокировал все данные компьютера и требует перевести преступникам выкуп в биткоинах, эквивалентный $300.

К сожалению, это не единственные пострадавшие от масштабной хакерской атаки — Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко.» сообщает о кибервзломе Mondelez International (бренды Alpen Gold и Milka), Ощадбанка, Mars, Новой Почты, Nivea, TESA и других компаний.

Автор канала Александр Литреев заявил, что вирус носит название Petya.A и что он действительно похож на WannaCry, поразивший более 300 тыс. компьютеров по всему миру в мае этого года. Petya.A поражает жесткий диск и шифрует главную таблицу файлов (MFT). По данным Литреева, вирус распространялся в фишинговых письмах с зараженными вложениями.

В блоге «Лаборатории Касперского» появилась публикация с информацией о том, как происходит заражение. По словам автора, вирус распространяется в основном через HR-менеджеров, так как письма маскируются под сообщение от кандидата на ту или иную должность.

«HR-специалист получает фальшивое письмо со ссылкой на Dropbox, по которой якобы можно перейти и скачать «резюме». Вот только файл по ссылке является не безобидным текстовым документом, а самораспаковывающимся архивом с расширением .EXE», — рассказывает эксперт.

После открытия файла пользователь видит «синий экран смерти», после которого Petya.A блокирует систему.

Специалисты компании Group-IB рассказали «Газете.Ru», что недавно шифровальщик Petya использовала группа Cobalt для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения.

СНОВА РУССКИЕ ХАКЕРЫ

Наиболее сильно от вируса Petya.A пострадала Украина. Среди пострадавших — Запорожьеоблэнерго, Днепроэнерго, Киевский метрополитен, украинские мобильные операторы Киевстар, LifeCell и УкрТелеКом, магазин «Ашан», ПриватБанк, аэропорт Борисполь и другие организации и структуры.

Всего в общей сложности были атакованы свыше 80 компаний в России и на Украине.

Депутат украинской Рады от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что в кибератаке виноваты российские спецслужбы.

«По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, «Укрзализниця», «Укртелеком». Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту, пользователи, которые открывали это сообщения, позволяли вирусу разойтись по всем компьютерам. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», — сообщил Геращенко.

Атака вирусом-вымогателем WannaCry случилась в середине мая 2017 года и парализовала работу нескольких международных компаний по всему миру. Ущерб, нанесенный мировому сообществу масштабным вирусом WannaCry, оценили в $1 млрд.

Зловред использовал уязвимость в операционной системе Windows, блокировал компьютер и требовал выкуп. Распространение вируса было остановлено случайно одним британским программистом — он зарегистрировал доменное имя, к которому обращалась программа.

Несмотря на то что кибератака WannaCry имела планетарный масштаб, всего было зафиксировано только 302 случая уплаты выкупа, в результате чего хакеры смогли заработать $116 тыс.

ВИРУС PETYA ОПИСАНИЕ. ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ О ВИРУСЕ PETYA

Petya вирус — это очередной вымогатель, который блокирует файлы пользователя. Этот вымогатель может быть очень опасным и заразить любой ПК, но его основной целью являются компьютеры немецких компаний. Эта вредоносная программа входит в компьютеры жертвы и скрытно осуществляет свою деятельность, и компьютер может оказаться под угрозой. Petya шифрует файлы алгоритмами RSA-4096 и AES-256, он используется даже в военных целях. Такой код невозможно расшифровать без приватного ключа. Подобно другим вимогателям, как Locky virus, CryptoWall virus, и CryptoLocker, этот приватный ключ хранится на каком-то удаленном сервере, доступ к которому возможен только заплатив выкуп создателем вируса.

В отличие от других программ-вымогателей, после того как этот вирус запущен, он немедленно перезапускает ваш компьютер, и когда он загружается снова, на экране появляется сообщение: “НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ПК! ЕСЛИ ВЫ ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС, ВЫ МОЖЕТЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ВАШИ ДАННЫЕ! ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ КОМПЬЮТЕР ПОДКЛЮЧЕН К ЗАРЯДКЕ!”. Хотя это может выглядеть как системная ошибка, на самом деле, в данный момент Petya молча выполняет шифрование в скрытом режиме. Если пользователь пытается перезагрузить систему или остановить шифрования файлов, на экране появляется мигающий красный скелет вместе с текстом “НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ!”. Наконец, после нажатия клавиши, появится новое окно с запиской о выкупе. В этой записке, жертву просят заплатить 0.9 биткойнов, что равно примерно $400. Тем не менее, это цена только за один компьютер; поэтому, для компаний, которые имеют множество компьютеров, сумма может составлять тысячи. Что также отличает этого вымогателя, так это то, что он дает целую неделю чтобы заплатить выкуп, вместо обычных 12-72 часов которые дают другие вирусы этой категории.

Более того, проблемы с Petya на этом не заканчиваются. После того, как этот вирус попадает в систему, он будет пытаться переписать загрузочные файлы Windows, или так называемый загрузочный мастер записи, необходимый для загрузки операционной системы. Вы будете не в состоянии удалить Petya вирус с вашего компьютера, если вы не восстановите настройки загрузочного мастера записи (MBR). Даже если вам удастся исправить эти настройки и удалить вирус из вашей системы, к сожалению, ваши файлы будут оставаться зашифрованными, потому что удаление вируса не обеспечивает расшифрование файлов, а просто удаляет инфекционные файлы. Конечно, удаления вируса имеет важное значение, если вы хотите продолжить работу с компьютером. Мы рекомендуем использовать надежные антивирусные инструменты, как Reimage, чтобы позаботиться о удалении Petya.

ВИРУС PETYA РАСПРОСРАНЕНИЕ.

Как распространяется этот вирус и как он может войти в компьютер?

Petya вирус обычно распространяется через спам сообщения электронной почты, которые содержат загрузочные Dropbox ссылки для файла под названием “приложение folder-gepackt.exe” прикрепленные к ним. Вирус активируется, когда загружен и открыт определенный файл. Так как вы уже знаете, как распространяется этот вирус, вы должны иметь идеи, как защитить свой компьютер от вирусной атаки. Конечно, вы должны быть осторожны, с открытием электронных файлов, которые отправлены подозрительными пользователями и неизвестными источниками, представляющие информацию, которая не относиться к той, которую вы ожидаете. Вы также должны избегать письма, относящиеся к “спам” категории, так как большинство поставщиков услуг электронной почты автоматически фильтруют письма, и помещают их в соответственные каталоги. Тем не менее, вы не должны доверять этим фильтрам, потому что, потенциальные угрозы могут проскользнуть через них. Также, убедитесь, что ваша система обеспечена надежным антивирусным средством. Наконец, всегда рекомендуется держать резервные копии на каком-то внешнем диске, в случае возникновения опасных ситуаций.

ВИРУС PETYA УДАЛЕНИЕ.

Как я могу удалить вирус Petya с моего ПК?

Как ми уже упоминали, удаление вируса Petya имеет важное значение для безопасности ваших будущих файлов. Также, восстановления данных с внешних накопителей, может выполняться только тогда, когда вирус и все его компоненты полностью удалены с ПК. В противном случае, Petya может проникнуть и заразить ваши файлы на внешних накопителях.

Вы не можете удалить Petya с вашего компьютера с помощью простой процедуры удаления, потому что это не сработает с этой вредоносной программой. Это означает, что вы должны удалить этот вирус автоматически. Автоматическое удаление вируса Petya должно осуществляться с помощью надежного антивирусного средства, которое обнаружит и удалит этот вирус с вашего компьютера. Тем не менее, если вы столкнулись с некоторыми проблемами удаления, например, этот вирус может блокировать вашу антивирусную программу, вы всегда можете проверить инструкцию удаления, приведенную в конце статьи.

Руководство по ручному удалению вируса Petya:

Метод 1. Удалите Petya, используя Safe Mode with Networking

Метод 2. Удалите Petya, используя System Restore

Восстановление Ваших данных после вируса Petya

Удалите Petya , используя Safe Mode with Networking

Шаг 1: Перезагрузите компьютер для Safe Mode with Networking Windows 7 / Vista / XP Щелкните Start → Shutdown → Restart → OK . Когда Ваш компьютер станет активным, нажмите F8 несколько раз, пока не появится окно Advanced Boot Options . В списке выберите Safe Mode with Networking Windows 10 / Windows 8 В окне логина Windows нажмите кнопку Power . Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните Restart .. Теперь выберите Troubleshoot → Advanced options → Startup Settings и нажмите Restart . Когда Ваш компьютер станет активным, в окне Startup Settings выберите Enable Safe Mode with Networking .

Шаг 2: Удалить Petya Авторизируйтесь, используя Ваш зараженный аккаунт, и запустите браузер. Загрузите Reimage или другую надежную антишпионскую программу. Обновите её перед сканированием и удалите вредоносные файлы, относящиеся к программе-вымогателю, и завершите удаление Petya.

Если программа-вымогатель блокирует Safe Mode with Networking, попробуйте следующий метод.

Удалите Petya , используя System Restore

Шаг 1: Перезагрузите компьютер для Safe Mode with Command Prompt Windows 7 / Vista / XP Щелкните Start → Shutdown → Restart → OK . Когда Ваш компьютер станет активным, нажмите F8 несколько раз, пока не появится окно Advanced Boot Options . В списке выберите Command Prompt Windows 10 / Windows 8 В окне логина Windows нажмите кнопку Power . Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните Restart .. Теперь выберите Troubleshoot → Advanced options → Startup Settings и нажмите Restart . Когда Ваш компьютер станет активным, в окне Startup Settings выберите Enable Safe Mode with Command Prompt .

Шаг 2: Восстановите Ваши системные файлы и настройки После появления окна Command Prompt , введите cd restore и щелкните Enter Теперь введите rstrui.exe и снова нажмите Enter .. После появления нового окна, щелкните Next и выберите Вашу точку восстановления, предшествующую заражению Petya . После этого нажмите Next . Теперь щелкните Yes для начала восстановления системы. После того, как вы восстановите систему к предыдущей дате, загрузите и просканируйте ваш компьютер с � убедитесь, что удаление �рошло успешно.



Наконец, Вам всегда следует подумать о защите от крипто-программ-вымогателей. Чтобы защитить компьютер от Petya и других подобных приложений, используйте надежную антишпионскую программу, такую как Reimage, Plumbytes Anti-Malware или Malwarebytes Anti Malware