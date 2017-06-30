Житель Хакасии, обвиняемый в интимных отношениях с 14-летней, пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Орджоникидзевского района, обвиняемого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, молодые люди поддерживали отношения на протяжении года. 17 апреля девушка позвала обвиняемого к себе домой. Мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения. Зная, что девушка не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней половое сношение, тем самым нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности несовершеннолетней.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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