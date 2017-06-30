Житель Хакасии обвиняется в смерти собутыльника

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Абазы, обвиняемого в смерти знакомого мужчины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, 24 марта обвиняемый пришел к другу, у которого гостил приятель. Вместе они стали употреблять спиртное. В ходе застолья обвиняемый повздорил с гостем хозяина дома, завязалась драка. Мужчина избил обидчика. Утром потерпевший скончался от массивной кровопотери в результате закрытой тупой травмы живота и грудной клетки.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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