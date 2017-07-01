Михаил Пореченков привёз в Хакасию «Святую Анну»

Народный артист России вместе с директором департамента культуры Министерства обороны России Владимиром Буздыган и режиссером, сценаристом и продюсером открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» Оксаной Михеевой презентовали на «Сибер Ил» работы участников киноконкурса.

Отборочные показы прошли в апреле в Москве. В Хакасии же решено проводить фестиваль студенческих и дебютных фильмов в формате «Святая Анна – регионы».

- С молодежью нужно общаться на её языке, постараться связаться с молодыми людьми посредством их искусства, их видения, - сказал президент кинофестиваля Михаил Пореченков. - Этим мы и занимаемся на нашем фестивале. Фильмы участников рассказывают о проблемах страны, о проблемах молодежи. Авторы хотят, быть услышанными.

На Гладенькой показали фильмы на экологическую тематику, отобранные из 500 кинокартин. Сегодня в Абакане на Первомайской площади в 20:30 состоится трансляция работ лауреатов фестиваля «Святая Анна», а также лауреатов приза «Патриот».

Идея поддержки кинофестиваля принадлежала Антону Губанкову, погибшему в авиакатастрофе над Черным морем. Большой вклад сделала и Оксана Бадрутдинова, находившаяся в том же самолете, что и Губанков. Им и военному дирижеру Валерию Халилову посвящены мероприятия форума и IX Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан», сообщили в пресс-службе минкультуры.

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