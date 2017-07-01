Светлане Окольниковой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Тыва»

Почетное звание и.о. министра культуры Хакасии получила сегодня в рамках работы VII Международного культурно-туристского форума.

Министр культуры Республики Тыва Алдар Тамдын сегодня вручил награду и почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Тыва» исполняющей обязанности министра культуры Хакасии Светлане Окольниковой.

Во время работы специальной сессии «Великий шелковый путь на пространстве Шанхайской организации сотрудничества», которая состоялась в рамках VII Международного культурно-туристского форума, Алдар Тамдын, как приглашенный спикер мероприятия, от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола за плодотворное сотрудничество в области культуры и искусства торжественно вручил медаль и удостоверение о присвоении почетного звания Заслуженный работник культуры Республики Тыва» Светлане Окольниковой.

- Я благодарна руководству региона и вам, Алдар Константинович, за доверие. Я надеюсь, что наше сотрудничество с родственной республикой станет еще более плодотворным, что количество обменных выставочных проектов, гастролей театральных и музыкальных коллективов будет увеличиваться с каждым годом, - сказала Светлана Окольникова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РХ, в рамках реализации проекта «Великий шелковый путь. Сибирская дорога» республики Хакасия и Тыва совместно разрабатывают туристический маршрут по направлению древнего торгового пути, проходившего по территориям юга Сибири.

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